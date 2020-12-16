В Кузбассе разрешили новогодние корпоративы

В Кузбассе ресторанам и кафе со среды разрешили работать до часа ночи, а в ночь с 31 декабря на первое января - и вовсе до трех часов. Но главное, что вплоть до второго января в заведениях можно устраивать новогодние корпоративы. С условием, что праздновать будут одновременно не более 50 человек. Само собой, при этом и организаторы, и гости обязаны соблюдать санитарно-эпидемические требования.

Смягчить ограничения под Новый год руководство области решило, посовещавшись с Роспотребнадзором, минздравом и предпринимателями. Надо сказать, кузбасский общепит стал возвращаться к привычному формату работы одним из первых в России. Еще летом для посетителей открыли сначала веранды, а затем и залы. И временные рамки постепенно раздвигали: еще осенью кафе и рестораны были открыты до 23.00, не так давно они стали работать до 24.00, а теперь вот добавился еще час.

Шанс встретить Новый год в ресторане у кемеровчан появился на фоне стабилизации эпидемической обстановки. По данным на 16 декабря, коронавирус подтвердился у 160 человек (неделю назад выявляли инфицированных больше). Так или иначе, но общее количество ковидных коек в стационарах области уже сократилось. Тем более что в Кузбасс, где уже началась вакцинация от опасной инфекции, по распоряжению правительства придут дополнительные 55,2 миллиона рублей - на бесплатные препараты для больных, которые лечатся на дому. "Кроме того, в регионе был создан запас лекарственных средств, которого нам хватит на все новогодние праздники", - заверил губернатор Сергей Цивилев.