В Омской области создадут особую экономическую зону "Авангард"

Экспертный совет одобрил создание в Омской области Особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Решение принято вчера на заседании специальной рабочей группы, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Уже известно, что в рамках ОЭЗ в Омске будут реализованы проекты в сфере нефтехимии. К 2030 году планируется создать не менее 734 рабочих мест. Совокупный объем инвестиций превысит 23 миллиарда рублей.

- Особая экономическая зона "Авангард" для нашего региона - действительно масштабный проект, - считает губернатор Омской области Александр Бурков. - Он важен как с точки зрения привлечения инвестиций, так и в целом для перестройки промышленной базы региона, а также реализации значимых для всей страны проектов. Проекты ОЭЗ в Омске предусматривают более глубокие переделы нефтехимического сырья для выпуска продукции, которая в настоящее время ввозится в страну из-за рубежа. При этом омская площадка максимально приближена к производству сырья, к сетям инфраструктуры. К тому же в регионе исторически сложилась технологическая и кадровая база для расширения производства по нефтехимическим цепочкам.

По мнению заместителя министра экономического развития РФ Сергея Галкина, создание ОЭЗ позволит запустить инновационные инвестиционные циклы, вдохнуть новую жизнь в территории региона, создать современные условия для привлечения квалифицированных кадров. В Омской области, имеющей развитый научный и кадровый потенциал, для этого есть все условия.

Фото: Правительство Омской области

Учредителем особой экономической зоной "Авангард" является Омская область. Для повышения инвестиционной привлекательности проекта власти разработали пакет льгот.

Прописку "Авангард" получит в северо-западном промышленном узле Омска. На 21 земельном участке, общая площадь которых составит почти 500 гектаров, разместятся десятки производственных площадок. Особая экономическая зона наделена специальным юридическим статусом сроком на 49 лет.

Уже сформирована дорожная карта развития ОЭЗ до 2030 года. По данным минэкономики, земельные, финансовые, имущественные, организационные вопросы практически решены.

Справка

В настоящее время в России действуют 36 особых экономических зон, которые привлекли 830 резидентов с заявленным объемом инвестиций более одного триллиона рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тысяч новых рабочих мест. В 2020 году в регионах страны создано шесть новых особых площадок.