В Омской области учредили премию "Предприниматель ГОроДА"

В Омске стартовал прием заявок на первую региональную премию "Предприниматель ГОроДА". Претендовать на победу могут предприятия малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Призовой фонд - более полумиллиона рублей.

Премия учреждена при поддержке губернатора в рамках нацпроекта.

- Поощрение предпринимателей в нынешних условиях актуально, как никогда, - считает министр экономики Омской области Анна Негодуйко. - Это хорошее завершение непростого 2020 года. Достойных проектов в регионе немало.

Премия учреждена в пяти номинациях. Определять победителей будет народное голосование. Помимо денег они получат сертификаты и специальные призы.

- Эти люди воспринимают малый бизнес как образ жизни, а не просто источник дохода. Рассчитываем, что "Предприниматель ГОроДА" станет хорошей традицией, - комментирует партнер проекта управляющий Омским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.

Заявки на конкурс принимаются до 27 декабря.