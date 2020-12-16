В отдаленных селах Тувы появится связь

Новый социальный проект поможет обеспечить сотовой связью отдаленные села в Республике Тыва.

Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол во время ежегодного традиционного послания парламенту Республики - Верховному Хуралу.

В настоящее время в республике остаются без связи 10 небольших населенных пунктов. Шолбан Кара-оол предложил министерству информатизации и связи республики совместно с председателями сельских администраций разработать новый социальный проект - "Мы на связи".

- Мне импонирует активность администрации Кызылского кожууна, где решили обеспечить сотовой связью свое село Терлиг-Хая. При ограниченности средств помогла смекалка и поиск креативных решений, - рассказал депутатам Шолбан Кара-оол.

Руководство села предложило операторам связи "большой пятерки" взаимовыгодные условия. Муниципалитет самостоятельно построит оборудование, обеспечивающее покрытие села сотовой связью, а операторы продолжат дальнейшую работу. В настоящее время в селе уже монтируется вышка.

Глава республики рекомендовал изучить опыт администрации Кызылского кожууна и взять его за основу.