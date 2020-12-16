В Республике Тыва создадут Центр общественного здоровья

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил министерству здравоохранения республики создать Центр общественного здоровья и медицинской профилактики неинфекционных заболеваний. Он должен заработать уже с января 2021 года.

Ключевой координирующий центр объединит в единое целое муниципальные, республиканские отраслевые программы профилактики.

- В связи с новыми угрозами такое направление нашей медицины как профилактика, реабилитация, оздоровление граждан требует полной перезагрузки, - считает Шолбан Кара-оол.

В приоритетах на 2021 год также создание республиканской централизованной лабораторной службы. На базе нового терапевтического корпуса Республиканской больницы №1 откроется Клинико-диагностический центр.

Шолбан Кара-оол предложил парламентариям поддержать интересные лечебно-оздоровительные проекты молодых медиков с использованием новых технологий уникальных природных ресурсов. Особое внимание следует обратить на народные целебные источники. В Республике была проведена достаточно большая работа по изучению их лечебных свойств и сейчас она должна давать конкретный результат

В июле 2021 года в Туве пройдет общереспубликанская Неделя аржаанов, которую в дальнейшем планируется сделать ежегодной. Муниципалитетам поручили подготовить территории своих источников к периоду их "созревания".

- Аржааны необходимо использовать цивилизованно, с выполнением санитарно-эпидемиологических требований, с медицинским сопровождением для получения максимального оздоровительного эффекта, - подчернул Шолбан Кара-оол.