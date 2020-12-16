В Туве безработные сельчане смогут получить до 200 голов скота

С 2021 года в Республике Тува безработные жители села в возрасте от 35 до 55 лет смогут стать участниками губернаторского проекта "Кыштаг".

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил об этом в традиционном ежегодном послании Верховному Хуралу.

Социальные проект "Кыштаг для молодой семьи", которому в этом году исполнилось пять лет, стал одним из самых успешных в Республике. Благодаря мерам поддержки в Туве удалось сформировать целый дивизион молодых фермеров - 525 хозяйств.

- Мы правильно оценили запросы земляков, попали, что называется, "в яблочко", - отметил Шолбан Кара-оол.

По словам главы Республики, сельчане не раз просили снять возрастное ограничение для участия в проекте. Ведь многие жители Тувы старше 35 лет, имеющие хороший трудовой и жизненный опыт, тоже хотели бы начать свое дело. Правительство Республики решило пойти им навстречу.

С 2021 года участниками проекта "Кыштаг" могут стать не только молодые семьи до 35 лет с двумя детьми, но и безработные жители села с 36 до 55 лет. Но односельчане должны выразить им свое доверие.

- Взрослые семьи получат поддержку на приобретение 200 голов, а вот стоянку, уверен, им под силу построить самим, - считает глава Тувы.

А вот молодые семьи по-прежнему получат поддержку не только на приобретение скота, но и на строительство зимней стоянки.