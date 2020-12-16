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16.12.2020 17:52
Рубрика: Общество

Депутаты Думы Ставрополья передали медикам средства индивидуальной защиты

Текст: Олег Сергеев (Ставропольский край)
Начиная с первых дней пандемии коронавируса, депутаты Думы Ставропольского края поддерживают коллективы медучреждений региона.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Председатель Думы края Геннадий Ягубов, первый вице-спикер Дмитрий Судавцов и председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева посетили четыре медучреждения в Ставрополе, деятельность которых направлена на борьбу с COVID-19.

Фото: Олег Сергеев
На Ставрополье могут продлить программу лечения медиков из "красной зоны"

Законодатели передали медперсоналу средства индивидуальной защиты - несколько тысяч медицинских масок, респираторы, халаты, бахилы и шапочки.

Станция скорой медицинской помощи, краевая инфекционная больница, Ставропольская городская больница № 2 с первых дней оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. А чуть позже в реабилитационном центре на Кулакова также были развернуты дополнительные койки для приема больных средней степени тяжести.

- Пандемия никого не оставила безучастным. Но самая большая нагрузка ложится на плечи медработников, и первыми на помощь приходят именно бригады скорой помощи. Здесь важна любая поддержка, чтобы врачи чувствовали, что они не одни в это сложное время! - сказал Геннадий Ягубов.

- В этом году медицинские учреждения получили большой объем средств федерального и краевого бюджетов для того, чтобы организовать прием и лечение пациентов. Но для борьбы с болезнью медикам ежечасно требуется и расходный материал - маски, бахилы и халаты, - подчеркнул Дмитрий Судавцов.

Депутаты поблагодарили врачей за самоотверженную работу в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

- Наши медики сегодня работают на пределе своих сил. Но даже при большой усталости они не теряют оптимизма. Их уверенность - это залог того, что мы победим коронавирус, - сказала председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева. Она отметила, что депутаты регионального парламента работают над возможностью продления программы санаторно-курортного лечения медиков, оказывающих помощь больным COVID-19, в 2021 году.

На протяжении всего года не остаются без внимания депутатов учреждения здравоохранения и в других городах и районах края. Средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы для медработников, запасы питьевой воды для больных коронавирусной инфекцией неоднократно передавались в больницы и станции скорой помощи.

Еще одно важное направление деятельности краевых законодателей - организация дополнительного транспорта для участковых врачей в поликлиниках. Это позволяет облегчить работу медиков в условиях возросшей нагрузки и добираться до плановых больных в сжатые сроки в более комфортных условиях.

Кроме этого, в период самоизоляции депутаты Думы Ставропольского края присоединились к деятельности волонтерского центра. Парламентарии взяли шефство над одинокими людьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и обеспечивали им доставку продуктовых наборов. В рамках акции "Помоги учиться дома", инициированной партией "Единая Россия, школьникам из малообеспеченных и многодетных семей передавали ноутбуки и планшеты для дистанционного обучения.

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