Дагестанца осудили на 10 лет за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к десяти годам колонии строгого режима за финансирование международной террористической организации.

Гражданина признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", сообщает ТАСС.

С 2017 года подсудимый поддерживал связь с участником боевых действий в Сирии в составе запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство".

В Кизляре мужчина получил от еще одного жителя Дагестана деньги, которые предназначались этому участнику "ИГ", но не передал их, испугавшись ответственности. Позднее в Хасавюрте фигурант уголовного дела перечислил всю сумму другому человеку, чтобы уже тот передал ее дальше.