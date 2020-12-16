Архангельская премьера видеокниги по Абрамову завершила год писателя

Новости

Столица закупит более шести тысяч единиц медтехники в ближайшие три года 14:16
В столичном СИЗО раскрыли группировку АУЕ 14:16
Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок 14:15
В 2020 году объем рынка госзаказа вырос в 1,4 раза - до 11,97 трлн рублей 14:13
Собянин рассказал, когда столичные школьники вернутся к очному обучению 14:08
Медведев призывает доступно обсуждать с людьми важность вакцинации 14:05
Роспотребнадзор: Штаммы коронавируса в России не меняются 14:01
В Берлине восстановили императорский дворец Гогенцоллернов 14:00
Лукашенко: В Беларуси дорожат прочными партнерскими связями с Казахстаном 13:57
Совфед приравнял жителей осажденного Севастополя к ветеранам войны 13:54
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды 13:53
Вакцину от коронавируса получили 12 сенаторов 13:48
Отряд кораблей Балтфлота ушел в дальний поход в Атлантику 13:43
Лавров пояснил ситуацию в связи с хакерской атакой в США 13:33
IndieWire назвал 10 лучших фильмов года, российская "Дылда" - шестая 13:32
Собянин отверг предложение отказа от займов для развития города 13:27
Россия продолжит процесс признания геноцида советских граждан в годы ВОВ 13:15
В Петербурге заложили атомоход "Чукотка" 13:07
Собянин оценил потери столичного бюджета из-за пандемии коронавируса 13:00
Кабмин выделит организациям инвалидов более полутора миллиардов рублей 12:57
Rolling Stone назвал российскую драму в числе лучших фильмов года 12:53
Собянин: Пандемия стала экзаменом для всей системы управления городом 12:52
Кабмин получит право вводить регулируемые цены на продукты 12:51
В Калуге в новогоднюю ночь разрешили работать кафе и ресторанам 12:41
Собянин оценил возможность сохранения ограничений по COVID-19 в 2021 году 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 13:49
Рубрика: Культура

Архангельская премьера видеокниги по Абрамову завершила год писателя

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
На закрытии года Федора Абрамова в Архангельске состоялась премьера снятой при участии "РГ" видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры". Ее показали в фойе театра драмы имени М.В. Ломоносова перед концертом Северного хора, посвященным 100-летию писателя, которое отмечалось весь 2020 год.
Сотрудник музея писателя Александра Абрамова посмотрела видеокнигу и в Верколе, и в Архангельске. Фото: Марина Ледяева / РГ Сотрудник музея писателя Александра Абрамова посмотрела видеокнигу и в Верколе, и в Архангельске. Фото: Марина Ледяева / РГ
Сотрудник музея писателя Александра Абрамова посмотрела видеокнигу и в Верколе, и в Архангельске. Фото: Марина Ледяева / РГ

Зрители останавливались у экрана и слушали абрамовское слово в исполнении самых разных людей - жителей деревни Верколы, где родился Абрамов, школьников, актеров Малого драматического театра Санкт-Петербурга, писателей, телеведущих, общественных деятелей и многих других. В видеокниге двести человек читают сто отрывков из пронзительного романа о жизни северной деревни в годы Великой Отечественной войны "Братья и сестры".

Фото: архив Новосибирской государственной областной научной библиотеки
В регионах оцифровали 8 тысяч книжных памятников

Уникальный двухчасовой фильм создан правительством Поморья и Архангельским театром драмы при поддержке "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.рф. Впервые его показали в московском медиацентре "РГ" в феврале этого года - накануне дня рождения Абрамова. А в юбилейные дни видеокнига "приехала" в Верколу, где ее увидели земляки классика и многочисленные гости.

Одним из зрителей архангельской премьеры стала Александра Абрамова, сотрудник литературно-мемориального музея писателя в Верколе. Кстати, в этом году музей получил "Звезду академика Д.С. Лихачева" - награду XXV международного конкурса "Созвездие талантов", который проходил в Петербурге. Столетний юбилей Абрамова вошел в число значимых событий конкурсной программы наряду со 150-летием Бунина и 125-летием Есенина. Веркольский музей наградили "за многолетнюю культурно-просветительскую деятельность и сохранение творческого и духовного наследия великого русского писателя".

Архангельская премьера видеокниги по "Братьям и сестрам" проходила в обрамлении фотодокументальной выставки "Созидающее слово художника", подготовленной областным краеведческим музеем к 100-летию Абрамова. Она рассказывает о важных вехах его жизни, иллюстрируя их малоизвестными снимками. В абрамовский год варианты этой выставки были представлены в Москве, в том числе в медиацентре "РГ", Петербурге, других городах страны и зарубежья.

В фойе театра драмы также можно было познакомиться с выставкой областной научной библиотеки имени Добролюбова, посвященной Абрамову.

Событием вечера стало выступление Северного хора с новой программой "Пинежское метище", созданной по мотивам "Чистой книги" - последнего и неоконченного произведения писателя. Это был первый концерт знаменитого коллектива за девять месяцев. В марте хор успел представить новую программу в Сыктывкаре, но посвященные абрамовскому юбилею выступления в Москве и Петербурге пришлось отменить из-за пандемии.

- Очень важно, что юбилей Федора Абрамова объединил множество разных людей - писателей, журналистов, художников, ученых, преподавателей, строителей, студентов, школьников, волонтеров и других, - отмечает заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев. - В чем причина? Наверное, в том, что для каждого из северян имя Абрамова означает что-то свое, родное. Это деревня, с которой большинство из нас по-прежнему связаны, это общечеловеческие ценности - семья, справедливость, трудолюбие, взаимовыручка, о которых писал Абрамов. Он настоящий, поэтому сегодня его творчество так актуально и востребовано.

Фото: "Редакция Елены Шубиной"
Вышел новый роман петербургской писательницы Ксении Букши "Адвент"

На закрытии года Федора Абрамова также были представлены новые издания его книг и исследований жизни и творчества писателя. Так, в архангельском издательстве "Лоция" вышла книга "Пелагея и Алька" с иллюстрациями петербургского художника-графика Елены Натаревич, которые в своем время одобрил сам Федор Александрович. Но тогда издание не увидело свет.

Как рассказала "РГ" автор иллюстраций, повесть "Пелагея" легла в основу ее дипломного труда. В 1971 году начинающий художник встретилась с писателем в Комарово и показала ему свои работы. Абрамов воспринял их очень доброжелательно, а когда вышла повесть "Алька", сам предложил Елене Натаревич проиллюстрировать и ее. По совету писателя она поехала в Верколу за материалом, долго работала над макетом книги. Тем временем автора повестей не стало.

Художник передала неизданные иллюстрации на родину писателя - в Поморье. Они были представлены на самой масштабной выставке к 100-летию мастера слова - "Переполненный Россией" - в архангельских Гостиных дворах.

Полная версия видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры" остается доступной на портале ГодЛитературы.рф.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Госдума ввела штрафы за хамство чиновников
Мишустин рассказал о подписании соглашений по ценам на сахар и масло
Совфед одобрил закон о гарантиях экс-президенту РФ
Пушков предложил законодательно запретить "трэш-стримы"
За сутки в России подтверждено 26 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом