Архангельская премьера видеокниги по Абрамову завершила год писателя

На закрытии года Федора Абрамова в Архангельске состоялась премьера снятой при участии "РГ" видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры". Ее показали в фойе театра драмы имени М.В. Ломоносова перед концертом Северного хора, посвященным 100-летию писателя, которое отмечалось весь 2020 год.

Зрители останавливались у экрана и слушали абрамовское слово в исполнении самых разных людей - жителей деревни Верколы, где родился Абрамов, школьников, актеров Малого драматического театра Санкт-Петербурга, писателей, телеведущих, общественных деятелей и многих других. В видеокниге двести человек читают сто отрывков из пронзительного романа о жизни северной деревни в годы Великой Отечественной войны "Братья и сестры".

Уникальный двухчасовой фильм создан правительством Поморья и Архангельским театром драмы при поддержке "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.рф. Впервые его показали в московском медиацентре "РГ" в феврале этого года - накануне дня рождения Абрамова. А в юбилейные дни видеокнига "приехала" в Верколу, где ее увидели земляки классика и многочисленные гости.

Одним из зрителей архангельской премьеры стала Александра Абрамова, сотрудник литературно-мемориального музея писателя в Верколе. Кстати, в этом году музей получил "Звезду академика Д.С. Лихачева" - награду XXV международного конкурса "Созвездие талантов", который проходил в Петербурге. Столетний юбилей Абрамова вошел в число значимых событий конкурсной программы наряду со 150-летием Бунина и 125-летием Есенина. Веркольский музей наградили "за многолетнюю культурно-просветительскую деятельность и сохранение творческого и духовного наследия великого русского писателя".

Архангельская премьера видеокниги по "Братьям и сестрам" проходила в обрамлении фотодокументальной выставки "Созидающее слово художника", подготовленной областным краеведческим музеем к 100-летию Абрамова. Она рассказывает о важных вехах его жизни, иллюстрируя их малоизвестными снимками. В абрамовский год варианты этой выставки были представлены в Москве, в том числе в медиацентре "РГ", Петербурге, других городах страны и зарубежья.

В фойе театра драмы также можно было познакомиться с выставкой областной научной библиотеки имени Добролюбова, посвященной Абрамову.

Событием вечера стало выступление Северного хора с новой программой "Пинежское метище", созданной по мотивам "Чистой книги" - последнего и неоконченного произведения писателя. Это был первый концерт знаменитого коллектива за девять месяцев. В марте хор успел представить новую программу в Сыктывкаре, но посвященные абрамовскому юбилею выступления в Москве и Петербурге пришлось отменить из-за пандемии.

- Очень важно, что юбилей Федора Абрамова объединил множество разных людей - писателей, журналистов, художников, ученых, преподавателей, строителей, студентов, школьников, волонтеров и других, - отмечает заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев. - В чем причина? Наверное, в том, что для каждого из северян имя Абрамова означает что-то свое, родное. Это деревня, с которой большинство из нас по-прежнему связаны, это общечеловеческие ценности - семья, справедливость, трудолюбие, взаимовыручка, о которых писал Абрамов. Он настоящий, поэтому сегодня его творчество так актуально и востребовано.

На закрытии года Федора Абрамова также были представлены новые издания его книг и исследований жизни и творчества писателя. Так, в архангельском издательстве "Лоция" вышла книга "Пелагея и Алька" с иллюстрациями петербургского художника-графика Елены Натаревич, которые в своем время одобрил сам Федор Александрович. Но тогда издание не увидело свет.

Как рассказала "РГ" автор иллюстраций, повесть "Пелагея" легла в основу ее дипломного труда. В 1971 году начинающий художник встретилась с писателем в Комарово и показала ему свои работы. Абрамов воспринял их очень доброжелательно, а когда вышла повесть "Алька", сам предложил Елене Натаревич проиллюстрировать и ее. По совету писателя она поехала в Верколу за материалом, долго работала над макетом книги. Тем временем автора повестей не стало.

Художник передала неизданные иллюстрации на родину писателя - в Поморье. Они были представлены на самой масштабной выставке к 100-летию мастера слова - "Переполненный Россией" - в архангельских Гостиных дворах.

Полная версия видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры" остается доступной на портале ГодЛитературы.рф.