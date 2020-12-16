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16.12.2020 21:06
Рубрика: Экономика

Стало известно, в каких регионах самая короткая рабочая неделя

Текст: Вера Черенева

Ненецкий автономный округ, Коми и Ингушетия оказались регионам с самой короткой рабочей неделей в стране. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой компании FinExpertiza , проанализировав данные Росстата.

Фото: iStock
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Как следует из отчета, имеющегося в распоряжении "РГ", в Ненецком автономном округе жители в среднем работают в неделю 29 часов 37 минут. За последние три месяца длительность рабочей недели в регионе снизилась на 3 часа 27 минут.

Похожая ситуация в Республике Коми, где стали работать меньше на 2 часа 20 минут и теперь продолжительность трудовой недели в регионе составляет 31 часа 29 минут.

33 часа 10 минут в неделю работают в Ингушетии.

На Алтае, в Поморье, в Карелии, в Якутии, Магаданской области, Чечне, Кабардино-Балкарии и Астраханской области продолжительность рабочей недели варьируется от 34 часов 14 минут до 34 часов 50 минут.

Напомним, стандартом является 40-часовая рабочая неделя.

Однако даже в регионах с самой продолжительной рабочей неделей этот показатель оказался меньше. Так, в Калининградской области жители тратят на выполнение служебных обязанностей 38 часов 40 минут в неделю, в Тюменской области - 38 часов 15 минут, в Крыму - 38 часов 4 минуты.

В Москве средняя продолжительность рабочей недели составила 37 часов 6 минут, осенью прошлого года было на 55 минут меньше. В Петербурге жители работают в среднем 35 часов 50 минут в неделю.

Аналитики сервиса считают, что показатели продолжительность трудовой недели могут косвенно указывать на ряд факторов, среди них - серая занятость и безработица.

В частности, как отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова, ряд компаний массово сокращают часы сотрудникам, то есть формально человек работу не теряет, но при этом для статистики снижается число часов, которые он проводит на рабочем месте.

Кроме того, и до пандемии продолжительность рабочей недели в среднем по стране не дотягивала до 40 часов, что может указывать на то, что многие граждане либо устраиваются в несколько мест на доли от ставки, либо подрабатывают в неформальном секторе.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Республика Коми СЗФО Ненецкий АО СЗФО Карелия СЗФО Архангельская область

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