В Ленобласти в деревенском доме нашли 59 килограммов метамфетамина

В Тосненском районе Ленобласти в деревенском доме была обнаружена нарколаборатория с 59 килограммами метамфетамина. В полиции полагают, что владелец дома производил наркотики оптовыми партиями, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемому 54 года, он нигде не работает. Сейчас в полиции выясняют, по каким каналам поставлялся произведенный метамфетамин. Следователи не исключают, что мужчина мог действовать не в одиночку, поэтому ведется поиск соучастников.

На период следствия владелец лаборатории арестован. В полиции отмечают, что при обыске в его доме был обнаружен карабин и несколько патронов, поэтому на мужчину могут завести уголовное дело не только по статьям, предусматривающим ответственность за производство и сбыт наркотиков, но и за незаконное хранение оружия.