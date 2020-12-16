Петербург и Ленобласть синхронно отменили транспортный налог для владельцев электрокаров. Ожидается, что владельцы автомобилей с электродвигателями смогут сэкономить примерно по семь тысяч рублей в год. Правда, есть вероятность, что одним только транспортным налогом число электрокаров не увеличишь.

Общее количество электроавтомобилей в России критически мало. По оценкам агентства "Автостат", всего по дорогам страны ездит порядка 7,9 тысячи автомобилей с электродвигателями. В принципе, их число растет довольно быстро, в феврале этого года, например, в России насчитывалось 6,2 тысячи электрокаров.

Больше всего автомобилей с электродвигателем на Дальнем Востоке - в Приморском крае зарегистрировано больше тысячи таких машин, а в Петербурге, для сравнения, 205. При этом в 2018 году их было всего 47.

На всю Ленобласть пока приходится 36 электрокаров.

С одной стороны, число электрокаров растет невероятными темпами, с другой - каждый десятый владелец такой машины в Петербурге хочет ее продать. Это следует из данных сервиса "Авито", где сейчас на продажу выставлено 26 автомобилей Nissan Leaf - это самый популярный электрокар страны, на него, по информации "Автостата", приходится 83 процента от всех продаваемых в стране автомобилей с электродвигателем.

С вопросом, почему выставляются на продажу электрокары, "РГ" обратилась к авторам объявлений.

- Куплю другой автомобиль, не электро, - лаконично сказал "РГ" продавец по имени Павел. Главную проблему он видит в нехватке пунктов подзарядки в регионах СЗФО.

- В Карелию не съездишь, например, - отметил продавец. - Но для Петербурга удобно, инфраструктуры стало больше.

О том, что инфраструктура в городе есть, говорит и Алексей, который также выставил на продажу электрокар.

В объявлении он указал, что можно заряжаться бесплатно на городских зарядных станциях. Их в Петербурге и Ленобласти порядка 60. При необходимости можно подключиться к сети и из дома. Траты на электричество на то, чтобы проехать 15 тысяч километров, по словам автолюбителя, составили порядка 3,5 тысячи рублей.

Ограниченность инфраструктуры является одним из главных сдерживающих факторов для развития электротранспорта

Тем не менее, по словам члена Союза машиностроителей России Николая Колесова, ограниченность электрозарядной инфраструктуры является одним из главных сдерживающих факторов для развития электротранспорта.

Сейчас структуры, входящие в Ростех, инициируют масштабный проект, который предполагает использование электрокаров в каршеринге и строительство большого количества зарядных станций. Но даже если каршеринг на электричестве появится, возникает вопрос, как это будет работать.

Например, зарядки бывают так называемые быстрые и медленные. В первых в электрокар передается непосредственно постоянный ток. Полный заряд при такой системе можно получить за один час. На "медленных" станциях полностью автомобиль заряжается за четыре-восемь часов. Сейчас для немногочисленных петербургских электрокаров инфраструктуры достаточно, владельцы электроавтомобилей практически не пересекаются друг с другом и уж точно не устраивают очередей на зарядных станциях.

С ростом числа машин возникнет целый ряд проблем, ведь типичный формат зарядки по принципу "приехал - зарядился - уехал" здесь не подойдет, нужно время. И место, где будут стоять автомобили во время процедуры и в ее ожидании. Два года назад в Петербурге хотели обязать застройщиков возводить в обязательном порядке инфраструктуру для зарядки электрокаров в новых ЖК. Пока эта идея канула в Лету, правда, при желании зарядку из дома можно организовать, договорившись с управляющей компанией. Точно так же от сети могут с помощью специальных станций заряжаться владельцы коттеджей.

Сейчас большая часть электрокаров в Петербурге - это подержанные автомобили, купленные в странах Азии или Евросоюза. В среднем хетчбэк 2014-2015 года выпуска можно купить за 800-900 тысяч рублей.

На днях в Москве была презентована модель отечественного электрокара, разработанная в петербургском Политехе. По оценкам создателей, розничная цена машины составит около одного миллиона рублей.

И все же очевидно, что даже без налогов и при возможности бесплатной зарядки купить подержанную машину с бензиновым двигателем пока дешевле и проще, чем электрокар.