В Петербурге изготовят гигантские часы для Нотр-Дама

Один из петербургских часовых заводов создаст часы для собора Парижской Богоматери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ассоциацию по восстановлению здания.

Утраченные часы были созданы в 1867 году, длина механизма превышала два метра. Точное время показывалось сразу на четырех циферблатах. Уникальные часы после пожара не подлежат восстановлению.

Сейчас петербургские часовщики изучают все материалы о часах-гигантах. В самой Франции изготовить такой механизм не могут ни на одной фабрике, технология производства утрачена. Но у часовщиков в Петербурге такой опыт есть, например, на атриум Центрального детского магазина на Лубянке они установили часы весом 4,5 тонны. Длина механизма составляет 7 метров.

Напомним, пожар в соборе Нотр-Дам произошел в мае прошлого года. Пострадала большая часть здания, в частности, разрушен шпиль, пострадали внутренние помещения. Сейчас ведется масштабное восстановление собора.