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16.12.2020 17:03

Дом на время

В Петербурге развивается система оказания социальной помощи пожилым людям
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 283(8337)
Отделения временного проживания, входящие в состав районных КЦСОНов (комплексных центров социальной защиты населения), пользуются повышенным спросом у пожилых горожан. В них организован целый комплекс услуг: от измерения давления и отличного питания до концертов и экскурсий. Стандартный срок пребывания - от месяца до трех.

Зайдем в типовое подобное отделение Невского района. Оно занимает часть здания КЦСОНа, что важно, поскольку бабушки и дедушки могут записаться в различные подразделения и, соответственно, получать различный спектр услуг.

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Что касается отделения временного проживания, то оно рассчитано на десять человек. У каждого подопечного есть своя большая комната с удобной мебелью, красивыми занавесками. Причем дизайн оформления комнат различается. Система - блочная. В блоке две комнаты, большой коридор, душевая, туалет. Фактически это хорошая двухкомнатая квартира с изолированными комнатами, но без кухни. Но кухня здесь не нужна. Подопечные обеспечены четырехразовым питанием (и кормят в красиво оформленной общей столовой). Есть гостиная с телевизором. А за состоянием здоровья постоянно следит медицинский работник.

Как пояснила Татьяна Чернова, руководитель отделения, хотя здание расположено в Невском районе, попасть сюда можно и из других районов города. Очередь обычно есть, но она небольшая, так что попасть сюда абсолютно реально. Кстати, многие так и делают: приезжают сюда каждый год, чтобы отдохнуть, пообщаться со сверстниками, вместе съездить на экскурсии. Стоимость проживания (вместе с питанием и прочими услугами) доступна и обычно не превышает семи тысяч рублей в месяц. Это за полный пансион с медицинским наблюдением, физкультурными занятиями, досуговой программой. Подопечные оплачивают 35 процентов от реальной стоимости соцуслуг (все остальное оплачивает государство).

Кто же прибегает к такой социальной услуге? Подопечных условно можно разделить на несколько групп.

Первая - когда бабушки или дедушки проживают с родственниками и все в семье хорошо. Но вот младшему поколению нужно уехать, а оставлять без присмотра отца (мать) невозможно. Вторая - когда одинокий пожилой человек возвращается домой после тяжелого лечения в больнице. Ему нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы восстановиться.

Старики из третьей группы попадают сюда из-за экстремальных обстоятельств. Например, жилье сгорело, нужен ремонт. Или сгорела комната верхних соседей, и вся вода, которой тушили пламя, оказалась в бабушкиной квартире. Без ремонта никак, но куда на его время деваться одинокому человеку?

Четвертая группа - это бабушки и дедушки, проживающие в коммуналках и устающие от постоянного вынужденного общения с соседями. В эту же группу можно включить и тех, кто проживает с родственниками, но в семьях все складывается непросто: порой у старика нет не то что комнаты - своего угла, он всем мешает. Не редкость и ситуации, когда старики буквально вынуждены скрываться здесь, чтобы хоть какое-то время не жить в одной квартире с детьми, ведущими асоциальный образ жизни. И, какой бы ни была причина, в любом случае на отделении наши возрастные горожане восполняют дефицит общения, находят себе друзей. А кто-то (бывает и такое!) - свою вторую половинку.

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Отдельно остановимся на оздоровлении и досуге. Здесь можно ходить в "соляную пещеру", в которой стены и пол выполнены из природных солей. Можно заниматься ЛФК, опробовать тренажеры, полежать на так называемой тракционной платформе (кровать, на которой вместо матраса - мягкие ребристые секции, и отдых на ней целебен, так как разгружает позвоночник и снимает боли). Плюс занятия с психологом (индивидуально и в группе) и отдых в зимнем саду (есть здесь и такое). Что касается досуга, то он разносторонен: лекции, концерты, экскурсии, прогулки по садам и паркам, библиотеки. Очень нравятся пожилым поездки в какой-нибудь интересный храм. Например, в Покровскую церковь в Невском лесопарке, напоминающую церкви Кижей, или же в Смольный собор, Чесменскую церковь.

- Я сюда приезжаю с 2010 года. Для меня это второй дом, причем дом, в котором обо мне очень трепетно заботятся его сотрудники. Я бы сказала, мы здесь оздоравливаемся не только физически, но и нравственно-психологически. Все проблемы уходят, ты чувствуешь такую огромную поддержку, что понимаешь: ты справишься! Рядом Ивановский карьер, парк имени Бабушкина - иди гуляй. И кормят - как в ресторане. Я уже на следующий год записалась, - поделилась с "РГ" впечатлениями Галина Бубенчикова.

- Я живу в коммуналке, и, конечно, порой очень тяжело становится. А в нашем "пряничном домике", как мы его называем, всегда уютно. Для одиноких это отдушина. Запомнилась экскурсия на Ленинградский фарфоровый завод, встречи с артистками Светланой Крючковой, Еленой Драпеко, - сказала Валентина Виноградова.

Подопечные едины во мнении: в отделении все настолько отлично, что скучать и думать о старости просто некогда. А попасть в это и аналогичные отделения в других районах просто: для этого нужно оформить полагающиеся документы через центры социального обслуживания населения и собрать определенные медицинские справки.

Справка "РГ"

Сегодня в Санкт-Петербурге действует 15 отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 14 районах, сообщают городские чиновники. В зависимости от ситуации, в которой человек оказался, он может находиться в отделении в течение нескольких месяцев. Индивидуальная работа здесь ведется в соответствии с потребностями и индивидуальной реабилитационной программой. Ежегодно социальное обслуживание в таких отделениях получали до двух тысяч человек, но в этом году из-за пандемии действовали ограничительные меры по приему в стационары. Во многом эта деятельность была переориентирована на обслуживание пожилых на дому.

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