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16.12.2020 13:07
Рубрика: Экономика

В Петербурге заложили атомоход "Чукотка"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Birulik / wikipedia.org Фото: Birulik / wikipedia.org
Фото: Birulik / wikipedia.org

В Петербурге на Балтийском заводе заложен пятый ледокол проекта 22220, атомоход получил название "Чукотка", сообщили "РГ" в пресс-службе предприятия.

В допандемические времена закладка атомных ледоколов превращалась в настоящий праздник, двери завода открывались и все, интересующиеся развитием Арктики, могли увидеть церемонию своими глазами. В этот раз из-за непростой ситуации с коронавирусом церемония прошла камерно.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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На ледоколы проекта 22220 возлагаются большие надежды. Головной корабль серии - "Арктика", уже в строю. Этот атомоход может развивать скорость до 22 узлов, рассекать льды толщиной до двух метров. Кроме того, у кораблей проекта двухуровневая осадка, что позволит им как идти по морям, так и заходить в неглубокие северные реки.

Ледоколы серии смогут водить караваны торговых судов по Северному морскому пути, что позволит организовать на этом маршруте круглосуточную навигацию, также на атомоходах будут созданы все условия для научных исследований.

Корабли серии - настоящие гиганты. Длина каждого судна 173 метра, ширина - 34, экипаж - 75 человек.

Планируется, что "Чукотка" будет введена в эксплуатацию в 2026 году, также на стапелях Балтийского завода сейчас находится четвертый корабль серии - "Якутия", его спуск на воду намечен на 2022 год. К швартовым испытаниям готовится корабль "Урал", а атомоход "Сибирь" - уже испытывают.

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