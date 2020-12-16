В Пулково приземлился самолет из Москвы с неисправностью

В Петербурге в аэропорту Пулково совершил посадку самолет Boeing 737, у которого во время полета была выявлена неисправность.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы", управляющей компании Пулково, рейс совершался из Домодедово. У самолета были технические проблемы с аэронавигационным оборудованием. Все службы петербургского аэропорта были готовы встретить самолет.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 69 пассажиров. На работе Пулково прибытие самолета с неисправностью не сказалось.