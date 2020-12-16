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16.12.2020 14:53
Рубрика: Происшествия

Крымские таможенники не дали вывезти на Украину старинное издание

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымской таможни Фото: Пресс-служба Крымской таможни
Фото: Пресс-служба Крымской таможни

Сотрудники Крымской таможни в течение трех дней пресекли несколько случаев перевоза через границу предметов, предположительно обладающих исторической и культурной ценностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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Жительница Херсонской области, отправляясь на Украину, не декларировала перевозимую книгу Адольфа Панша "Основы анатомии человека", опубликованную в Санкт-Петербурге издательством Карла Риккера в 1888 году. Фолиант таможенники обнаружили в багажнике ее автомобиля. Они изъяли не заявленный раритет, разрешительных документов на вывоз которого у украинки не были, и направили книгу на экспертизу. В зависимости от результатов последней будет принято решение о принадлежности издания, а также о мере ответственности украинки.

Аналогичный случай произошел с россиянкой, которая не стала декларировать ввозимую в РФ книгу "Наставление к употреблению гомеопатических средств в отсутствии врача" 1883 года издания.

Кроме того, сотрудники Крымской таможни изъяли у россиянина орден Красной Звезды, кортик и три юбилейные медали Вооруженных Сил Советского Союза, поскольку он не внес свои ценности в пассажирскую декларацию. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении в отношении перевозчика наград дела об административном правонарушении.

В ведомстве напомнили, что во всех описанных случаях перевозившие через границу ценности должны были включить их в таможенную декларацию, а также предоставить необходимые разрешительные документы - письма министерства культуры РФ на бланке с гербовой печатью либо заключения уполномоченных экспертов.

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