"Сочи" обыграл "Динамо" и поднялся на четвертое место в РПЛ

В среду в матче 19-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" на своем стадионе обыграл московское "Динамо" - 2:0 (0:0). Эта победа позволила "барсам" набрать 33 очка и переместиться на четвертое место в российской Премьер-лиге (РПЛ).

Перед заключительным накануне зимней паузы поединком на олимпийской арене "Фишт" соперники имели по 30 очков и делили пятое и шестое места. Наставник гостей Сандро Шварц после не слишком удавшегося эксперимента в минувшем туре с "Зенитом" вернулся к схеме с двумя центральными защитниками, в то время как его сочинский коллега Владимир Федотов (он, кстати, по-прежнему находится на трибуне по причине дисквалификации) остался верен трем игрокам в центре обороны. Правда, из-за перебора "горчичников" не смог выйти на поле опытный аргентинец Маммана, которого заменил Миладинович.

Этим сразу попробовали воспользоваться динамовцы: Лесовой на левом фланге дважды обходил оппонентов и остро простреливал, но центрфорвард Грулев не успевал к передачам. А когда форвард все-таки послал мяч в сетку, добивая после попадания Шиманьского в штангу, судьи определили оффсайд.

На 26-й минуте уже вратарь "Сочи" Джанаев вытащил мяч из-под перекладины после мощного удара из центра штрафной Нжи, перед этим обыгравшего трех соперников. Вскоре он же завершал справа симпатичную комбинацию, однако выстрел камерунца в дальний нижний угол голкипер снова отразил.

"Барсы", также старавшиеся при первой возможности проводить быстрые контратаки, ответили тремя опасными попытками Нобоа забить и несильным ударом метров с десяти Терехова, к которому Шунин оказался готов. В уже добавленное к первому тайму время невезучий пока Грулев с близкого расстояния запустил мяч над перекладиной.

Зато в дебюте второй половины сочинцы большими силами пошли вперед, принявшись создавать опасные моменты у чужих ворот. Один розыгрыш углового Миладинович завершил ударом головой - Шунин в красивом прыжке вытащил мяч из угла. Но после навеса Жоаозинью вышедший на замену Заболотный пробил головой с семи метров, и голкипер гостей был бессилен - 1:0, 52-я минута.

Почти сразу центральный защитник "бело-голубых" Евгеньев слишком жестко сыграл против Заболотного, получил второй "горчичник", и уже на 64-й минуте динамовцы остались в меньшинстве. Пока гости перестраивались, Юсупову удался великолепный крученый удар из левого угла штрафной в противоположную "девятку" - 2:0, 71-я минута.

Надо сказать, "Динамо" все-таки очень старалось исправить ситуацию, однако серьезных помарок оборона хозяев не допускала. В результате "Сочи" без особых волнений довел поединок до победы и на данный момент обошел "Ростов" (донской клуб завтра в Грозном играет с "Ахматом") в турнирной таблице, заняв четвертую строчку.