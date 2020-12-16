В Крыму показали копии найденных в пещере "Таврида" животных

В Крым доставлены первые девять скульптур доисторических животных, кости которых были найдены в пещере "Таврида". Это бизон с теленком, семья лошадей из трех особей, саблезубый тигренок, пещерная гиена и две антилопы в натуральную величину. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

- Фигуры представляют собой реконструкцию животных, ископаемые остатки которых часто встречаются среди находок в пещере "Таврида", - рассказал ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев. - Мы хотим показать наиболее известных и интересных из них. Например, древние лошади, по-научному лошади Стенона, отличались от современных более коренастым телосложением. В пещере нашли две формы стеноновой лошади - крупную и мелкую. Мы сделали реконструкцию крупной лошади.

До конца года из Санкт-Петербурга привезут еще 11 фигур слонов, носорогов, саблезубых тигров и пещерного медведя. Всего в экспозиции возле пещеры посетители увидят копии 20 животных, изготовленных из пенопласта и покрытых прочной антивандальной защитой. Ученые сгруппируют скульптуры по принципу принадлежности к тому или иному биологическому виду. Например, рядом будут стоять семья лошадей и ископаемые антилопы.

Экспозицию и научно-образовательный культурно-просветительский комплекс "Таврида" откроют для туристов к началу летнего сезона. В сентябре уже обустроена входная траншея в пещеру глубиной 12 и длиной 115 метров. Маршрут подземной экскурсии проложат на 580 метров, не включая траншеи. Он охватывает в основном южную и центральные части пещеры. Возле выхода из пещеры запроектирована парковка для электрокаров для удобного доступа к зданию визит-центра, кафе, видовой площадке с композицией фигур животных и гостевой парковке.

Напомним, летом 2018 года строители трассы "Таврида" случайно пробили "колодец" в 1,5-километровую подземную галерею, в ней были найдены останки нескольких десятков доисторических животных - саблезубых кошек, носорогов, слонов, оленей, горных баранов, мелких дроф, гигантских страусов пахиострутио, волков, лис, медведей и других.