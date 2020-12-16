В Крыму проведут рейды для выявления запрещенных корпоративов

В Крыму сотрудники уполномоченных органов власти будут проводить рейды для пресечения корпоративов с 20 декабря.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он пояснил, что республиканские власти предварительно проведут соответствующую работу с органами местного самоуправления. "Контроль будет усилен", - предупредил он.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская напомнила, что в муниципалитетах нарушения противоэпидемических правил выявляют органы муниципального контроля. По ее словам, за минувшую неделю после рассмотрения их материалов в Крыму приняли четыре решения о привлечении индивидуальных предпринимателей к штрафу, максимальный размер которого составляет 200 тысяч рублей. Пеньковская уточнила, что 30 из полученных за неделю 52 материалов органов муниципального контроля поступило из Симферополя.

Напомним, в Республике Крым с 20 декабря по 15 января запрещены все массовые новогодние мероприятия и корпоративы, а заведения общепита не будут работать после 22 часов. Всем нарушителям власти грозят жесткими мерами вплоть до приостановления деятельности на срок до трех месяцев.