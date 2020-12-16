В Крыму темпы прироста заболеваемости COVID-19 превысили среднероссийские

Суточные темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Крыму превысили среднероссийский показатель. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Ситуация с коронавирусной инфекцией в Крыму усугубляется, - уточнила Пеньковская. - За последние два дня суточные показатель заболеваемости COVID-19 в республике впервые превысил за весь период наблюдения среднероссийский показатель.

Общую картину осложняет сезонный рост острой респираторной инфекции. В Ялте он в семь раз выше показателей заболеваемостью ОРВИ и гриппом, чем в это же время в 2019 году. В Судаке - в пять раз выше. Также сложная ситуация в Симферопольском и Ленинском районах республики. Продолжает расти и заболеваемость пневмонией. Темпы роста в Крыму - девять процентов.

- Если положение не изменится, нам придется принимать новые, более строгие ограничительные меры, - сообщила Наталья Пеньковская.

Ранее в ноябре руководитель регионального управления Роспотребнадзора прогнозировала, что к середине декабря Крым может выйти на пик заболеваемости коронавирусом.

По данным, озвученным главой Крыма Сергеем Аксеновым, в республике за последнюю неделю выявлено 2251 случаев COVID-19, пневмонии - 2274. 43 пациента скончались. За последние сутки коронавирус диагностирован у 354 человек.