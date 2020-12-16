В Севастополе неизвестные разгромили подстанцию скорой помощи

В полиции Севастополя возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества скорой помощи. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

ЧП произошло 12 декабря на территории подстанции скорой помощи №9 в Балаклавском районе.

- Неизвестный повредил несколько транспортных средств, в том числе два автомобиля Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Также повреждены два стекла в окнах фельдшерско-акушерского пункта, - рассказали в УМВД.

Расследование ведется по части 1 статьи 167 УК РФ - умышленное повреждение или уничтожение имущества. На месте происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, проводится экспертиза, сумма ущерба устанавливается.

Фотографии с места погрома опубликованы в соцсетях. Очевидцы сообщили, что нападение произошло около 3:00 ночи, когда все бригады скорой помощи были на выезде. Помимо двух карет скорой помощи, злоумышленник разбил автомобили сотрудников подстанции, облил машины бензином и намеревался поджечь. Сообщается, что на месте происшествия остались следы крови. Видимо, нападавший порезался.

Свидетелей происшествия просят обратиться в отдел полиции Балаклавского района или на горячую линию МВД.