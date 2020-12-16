В Волгоградской области построили новый мост через Дон

В Волгоградской области открыли движение по новому железнодорожному мосту через Дон. Сооружение строили шесть лет, работы обошлись почти в шесть миллиардов рублей. Мост входит в структуру международного транспортного коридора "Север-Юг".

- Впервые за 15 лет на Приволжской магистрали вводится в эксплуатацию внеклассный мостовой переход. Мост через реку Дон входит в тройку наиболее протяженных искусственных сооружений на полигоне Приволжской железной дороги наряду с саратовским и астраханским мостами через реку Волга, - сказал начальник Приволжской ЖД Сергей Альмеев.

Рядом расположен старый мост, действующий с 1951 года. Необходимость в возведении дублера возникла потому, что предшественник не позволял решать новые задачи. На нем действует ограничение по скорости (не выше 25 километров в час) и по весу (до 5200 тонн). Новое инженерное сооружение выдержит составы массой до 12 тысяч тонн. Поезда могут проезжать по нему со скоростью до 90 километров в час, что обеспечит пропуск дополнительных составов, сократит время и количество технических стоянок в пути следования. Для обеспечения высокой скорости и надежности на всем протяжении уложен бесстыковой путь.