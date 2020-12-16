Александр Моор вошел в топ-10 губернаторов новой волны

Под занавес уходящего года на площадке пресс-центра международного информационного агентства "Россия сегодня" представили доклад "Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики". Итогом презентации - ее провели сотрудники экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), института социального маркетинга (ИНСОМАР) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - стало оглашение фамилий десяти руководителей субъектов РФ, которых по ряду признаков можно именовать лидерами современности.

В первую десятку вошел и глава Тюменского региона Александр Моор. Губернатором новой волны его считает 53 процента респондентов из числа опрошенных жителей территории, а 15 процентов пока затрудняются дать ответ. Компанию тюменцу в топе составили Антон Алиханов (Калининградская область), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край). В этом же списке есть еще два губернатора Уральского федерального округа: Алексей Текслер из Челябинской области и Дмитрий Артюхов из ЯНАО. О том, почему жители регионов доверяют этим политикам, во время прямой трансляции из офиса информагентства "Россия сегодня" рассказали директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров, руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов и директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Как объяснила модератор диалога Кислицына, идея проанализировать работу руководителей регионов возникла не на пустом месте: в этот сложный по всем параметрам календарный год, поставивший перед главами новые вызовы по формированию территориальной повестки, предоставил им и дополнительные полномочия для борьбы с пандемией COVID-19. Конечно, при таком исходе индекс внимания к хозяйственникам на местах значительно вырос как со стороны федеральной власти и институтов разного ранга, так и со стороны населения.

- В последние годы термин "губернатор новой волны" стал активно использоваться не только в профильных группах, но и среди широкой общественности. Вот мы и решили понять, что же под этими словами подразумевают россияне. Конечно, есть такие базовые понятия как возраст, набор определенных компетенций и соответствующая подготовка. И все же моим коллегам хотелось выяснить, как граждане воспринимают исполнительную власть и относятся к кадровой политике в стране по формированию управленческого корпуса, а также какими поступками лидеры регионов заслужили высокий статус, - дала зачин беседе Дарья Олеговна.

Поясним, что в исследовании применялись разнообразные методы. В ЭИСИ, например, проводили закрытый опрос экспертов и проанализировали управленческие практики, а специалисты из ВЦИОМ и ИНСОМАР работали с фокус-группами непосредственно в субъектах Российской Федерации.

Портрет губернатора новой волны Дарья Кислицына обозначила тремя категориями: эффективное управление, решение проблем, близость к населению. Представитель института не открыла больших истин, заявив, что настоящий управленец обладает подготовкой и навыками, успешно взаимодействует с федеральным центром для получения мер поддержки региона в зависимости от его специфики. Маркерами блока "решение проблем" можно назвать ориентирование на проблематику не только в региональной столице, но и в районах, определение социальной сферы ключевым направлением в повестке и использование современных технологий не потому, что это модно и престижно, а потому, что так быстрее и удобнее оказывать государственные услуги. Блок "близость к людям" отсылает к тому, что глава готов к диалогу, проявляет эмоции, а его поведение такое же, как у обычных людей. Маркеры здесь простые: понятность, открытость, эмоциональность, внимание к окружающим, патриотизм, скромность, погружение в реалии жизни, адресная помощь нуждающимся, выбор в пользу человека, а не бюрократии.

- В своих исследованиях ни эксперты, ни жители территорий не оперировали фантазийными понятиями. Этим критериям соответствуют отмеченные руководители российских регионов, - уточнила модератор.

Солидарен с Кислицыной Алексей Комиссаров: "В своем исследовании Высшая школа госуправления повторяет помеченные ЭИСИ критерии отбора губернаторов новой волны: они эффективно управляют регионом, решают реальные проблемы и слышат население. Их главная цель - быть, а не казаться, ведь в современном мире неискренность и вранье легко считываются, тем более, когда в соцсетях руководитель предстает в одном образе, а из кабинета выходит в другом".

Алексей Геннадьевич напомнил зрителям трансляции про так называемую "школу губернаторов", создание которой инициировал президент страны. Проект подготовки кадрового резерва был нужен для отбора кандидатов на самые высокие позиции. И он себя оправдал.

- Мы уже отработали программу, созданную вместе с экспертами Высшей школы экономики, бизнес-школы "Сколково" и Сбербанком, на трех потоках учеников. На выходе - четвертый поток, - рассказал Комиссаров. - 36 человек стали руководителями регионов (причем те, кто оказался в топе, - тоже наши выпускники, над сложными задачами они сидели вместе, при этом в бэкграунде у многих вообще нет государственной службы), почти 30 - заместителями министров и несколько человек - федеральными министрами.

Спикер слегка приоткрыл непубличную часть проекта, когда ученики "школы губернаторов" по собственному желанию, не афишируя свои имена, выступают волонтерами, сдают кровь, занимаются благотворительностью.

Виктор Потуремский, представитель института социального маркетинга, который проводил свое исследование по губернаторам новой волны, еще раз подчеркнул, что теперь, в условиях пандемии, не федеральный центр, а сам регион и его лидер задают информационную повестку и списки вопросов-ответов.

- Когда произошел первый весенний локдаун, то в стране значительно вырос запрос к работе исполнительной власти. Губернаторы, которые сразу поняли, как нужно действовать, в итоге не потеряли, а упрочили кредит доверия. Всех лидеров топ-10 объединяет эффективность при решении проблем в короткие сроки, коммуникация, переживание ситуации вместе с жителями регионов, - высказался участник диалога.

Также эксперт добавил к списку качеств губернатора новой волны контроль, борьбу с коррупцией, приоритет реальным решениям, а не обещаниям их выполнить, курс на социальный и экономический сектор.

Потуремский считает, что современный губернатор воспринимается населением как истовый защитник интересов региона перед столичными городами.

Более серьезную аналитику по итогам исследования озвучил Михаил Мамонов из ВЦИОМ. Он сразу сказал, что во время опросов жители регионов в основном положительно оценивали глав территорий.

- По мнению моих коллег, лидера новой волны определяют пять основных факторов: выраженность его положительных личностных качеств; очевидность результатов на уровне повседневности (люди хотят видеть результат здесь и сейчас и в своем населенном пункте); отсутствие дистанции по линии "население - губернатор"; наличие "вау-эффекта" (люди хотят получить принципиально новые решения старых проблем); политические моменты, причем у каждой местности они свои. В общем, для населения важны личные качества и функциональные навыки своего лидера, при этом ядро его образа составляют именно качества, а уж потом умение отвечать на вопросы, - прокомментировал Мамонов.

В своем докладе спикер обозначил три роли губернаторов новой волны. Кто-то выбирает одну, кто-то умело объединяет их все. "Драйвер развития" - это тот руководитель, который может придать новый импульс региону, сформировать, предложить и доказать новый вектор движения вперед. "Эффективный менеджер" способен решать проблемы людей и территории. "Защитник" - руководитель, способный защищать каждого, кто попросит о помощи.

Эксперт согласен с высказываниями коллег про такую черту новых лидеров, как доступность (часто общаются без посредников на улице и мероприятиях, коммуницируют на уровне вытянутой руки, активны на сайте администрации и в социальных сетях, причем на обращения подписчиков реагируют оперативно). Присуще им уважение и внимание к жителям (личное и компетентное участие в решении проблем, корректность, умение разговаривать без бумажки, на равных и на понятном, лаконичном языке). Есть необходимая доля скромности (отсутствие хвастовства, пафоса, стремления подчеркивать свое положение, готовность жить по общим правилам), открытость (готовность рассказывать о своей позиции и семье), участие в жизни региона, выполнение обещаний, честность.

Многие респонденты, подчеркнул Мамонов, среди прочего называли погруженность глав в проблемное поле региона, социальную ориентированность в местной политике, результативность деятельности, личную вовлеченность, посещение отдаленных районов, непоказной характер работы, контроль за реализацией поставленных задач, защиту интересов перед федеральным центром.

Рассказал руководитель исследовательских проектов Всероссийского центра изучения общественного мнения и про то, что не нравится населению в современных руководителях. Это глянцевость образа (все хотят видеть человека, а не красивую картинку), увлеченность самопиаром (избыточность в открытости вызывает отторжение), неспособность управлять ожиданиями людей (когда обещают сделать все и сразу) и привлечение "варягов" в качестве компаньонов в органы власти. Зачастую гражданам разных регионов не хватает информации от власти по поводу программы или плана развития территории, открытости в освещении проблем, самостоятельности в принятии решений.

А вот к карьеризму лидеров земляки относятся вполне нормально: мол, если руководитель растет, то и мы можем получить от этого пользу. Во всяком случае, все респонденты высказали пожелание, чтобы действующие губернаторы продолжали свою работу на местах.

Стоит добавить, что все вместе эксперты создали беспрецедентный доселе труд по образу, качествам, характеристикам руководителей субъектов РФ XXI века. Он, несомненно, может быть востребован социологами будущего, которые вознамерятся изучать наше время. Ну а подобные исследования специалисты обещают продолжать. Они готовы следить за тем, как будет меняться отношение жителей к губернаторам обозначенных регионов.