Чиновницу челябинского минздрава заподозрили во взятках

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержана начальница управления лекарственного обеспечения региона. Эту информацию "РГ" подтвердили в региональном минздраве.

- Сотрудница нашего министерства задержана полицией, - пояснили в ведомстве. - Мы не комментируем информацию о причинах ее задержания, но заинтересованы в объективном расследовании и готовы оказать необходимое содействие следствию.

По информации от собственных источников "РГ" в силовых ведомствах, начальника управления лекарственного обеспечения региона задержали в одном из кафе Челябинска при попытке получить взятку от представителя одной из коммерческих структур. По предварительным данным, сумма составляла не менее полумиллиона рублей.

Операцию провели оперативники управления по борьбе с экономической преступностью полицейского главка региона. Однако в СК информацию о ее задержании пока официально не подтверждают.