Чиновницу челябинского минздрава заподозрили во взятках

Новости

В Уфе будут судить мужчин, распыливших газ в квартире с жильцами 09:04
Рио-де-Жанейро отказался от празднования Нового года 08:46
Международная олимпиада мегаполисов открылась в Москве 08:20
Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от COVID-19 08:08
Сразу несколько префектур Японии засыпало снегом 07:31
ФМБА разработало алгоритмы предсказания тяжести течения COVID-19 07:22
В Кузбассе автобус с рабочими упал в овраг, есть пострадавшие 07:20
Названа каша, способная снизить сахар в крови и укрепить сердце 07:04
Новый закон о безопасности в Мексике лишит дипломатов иммунитета 07:03
Китайский аппарат "Чанъэ-5" скорректировал орбиту на пути к Земле 07:00
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе 06:31
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов 05:52
Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США 05:07
Миф о невоспламеняющихся елках развенчали в МЧС 05:05
В 11 префектуре Японии нашли очаг птичьего гриппа 04:24
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава" 04:04
В Забайкалье 31 декабря объявили выходным днем 03:58
Врачи назвали бороду Деда Мороза самым опасным новогодним аксессуаром 03:45
Президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса 03:40
Жители США рассказали об отношении к вакцинации от COVID-19 02:39
В Германии введен самый жесткий в истории локдаун 02:30
В Литве ужесточили карантинный режим 01:56
В США одобрен первый тест для диагностики коронавируса на дому 01:48
В РВСН рассказали, когда и где встанет на дежурство первый "Сармат" 00:50
Трамп сделает прививку от коронавируса после рекомендации своих врачей 00:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 09:03
Рубрика: Происшествия

Чиновницу челябинского минздрава заподозрили во взятках

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержана начальница управления лекарственного обеспечения региона. Эту информацию "РГ" подтвердили в региональном минздраве.

Бывших вице-мэров Сочи будут судить за взятку в 120 млн рублей

- Сотрудница нашего министерства задержана полицией, - пояснили в ведомстве. - Мы не комментируем информацию о причинах ее задержания, но заинтересованы в объективном расследовании и готовы оказать необходимое содействие следствию.

По информации от собственных источников "РГ" в силовых ведомствах, начальника управления лекарственного обеспечения региона задержали в одном из кафе Челябинска при попытке получить взятку от представителя одной из коммерческих структур. По предварительным данным, сумма составляла не менее полумиллиона рублей.

Операцию провели оперативники управления по борьбе с экономической преступностью полицейского главка региона. Однако в СК информацию о ее задержании пока официально не подтверждают.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава"
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе
В РВСН рассказали, когда и где встанет на дежурство первый "Сармат"
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков