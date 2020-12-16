Технопарк высоких технологий Свердловской области в 2020 году вошел в I группу (А+) - "Наивысший уровень эффективности" национального рейтинга. Эксперты оценивали участников по 20 показателям, в том числе по инновационной активности резидентов.

У уральских инноваторов много интересных разработок, адресованных малому и среднему бизнесу. К примеру, с помощью платформы от компании VR SuperSonic можно обучать персонал. Запатентованная технология позволяет компаниям самостоятельно, даже не привлекая программистов, создавать интерактивные ролевые симуляции, тем самым повышать эффективность работы сотрудников. Как отмечает гендиректор компании-разработчика Евгений Кузнецов, обучение в виртуальной среде гарантирует, что будут соблюдены все корпоративные стандарты, обеспечена повторяемость и быстрое формирование профессионального навыка.

Разработку уже оценили в "Сбербанк Лизинг", Leroy Merlin и федеральной сети ресторанов "Своя Компания". Так, VR-очки с предустановленным программным обеспечением имеются сегодня во всех заведениях сети в Екатеринбурге. Надев их, официант оказывается в виртуальной копии зала, встречает гостей, общается с ними, принимает заказы, отрабатывает метод кросс-продаж. Система распознает речь и тут же дает обратную связь, замеряет внимание и оценивает корректность фраз, выдает детальную аналитику по каждому сотруднику.

По словам HR-директора федеральной сети ресторанов Юлии Джепаровой, поскольку основная часть работающих в компании относится к поколениям Y и Z, интерактивный формат обучения они восприняли позитивно. Ролевые симуляции начали практиковать в марте, с того момента уровень сервиса повысился на 32 процента (оценка "тайного гостя"), а срок адаптации новых сотрудников сократился вдвое.

Другой инновационный продукт, вышедший из стен технопарка высоких технологий, - мобильное приложение, с помощью которого можно принимать наличные платежи, платежи по карте и через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay, формировать QR-коды на оплату и онлайн-чеки.

Молодое поколение сотрудников позитивно воспринимает интерактивное обучение

- Благодаря технологии облачной фискализации больше нет необходимости подключаться к кассе и следить за фискальным накопителем, покупать дорогие POS-терминалы. Смартфон всегда с собой, принять оплату можно везде, - объясняет гендиректор "МСТ Компани" Максим Борноволоков. - Все данные передаются в зашифрованном виде и не хранятся на смартфоне, так что операции безопасны.

По мнению предпринимателя, эта разработка будет особо востребована самозанятыми, службами доставки, курьерами, торговыми представителями, сетевыми агентами, а также теми, кто торгует на ярмарках и фестивалях.

Перспективы у обеих инноваций очень неплохие. Только в Свердловской области почти 42 тысячи самозанятых, а в масштабах страны, по прогнозам, их количество может достичь 20-30 миллионов в ближайшие несколько лет.

Что касается VR-обучения, то его преимущество по сравнению с "живыми" тренингами - индивидуальный подход и экономичность.

- Учитывая зарплату, расходы на командировки, скорость распространения тренингов на всех сотрудников, наше решение выгоднее. У каждой точки обучения, будь то магазин, ресторан, филиал, офис, появляется персональный виртуальный "коуч", - рассуждает Евгений Кузнецов. - Когда в апреле произошел локдаун, мы выпустили версию ПО для мобильных устройств и персональных компьютеров. И уже в мае реализовали крупный пилотный проект с промышленной компанией на несколько регионов. В HoReCa многие планы перенесены на следующий год, но там, где мы успели стартовать до пандемии, работа возобновилась с первого дня после снятия ограничений. Мы смогли помочь нашим клиентам быстро вывести на высокую эффективность большое количество новых сотрудников. Кроме кафе и ресторанов, работаем с ретейлом и финансовым сектором.