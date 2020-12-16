В Свердловской области с начала года зафиксировано вдвое больше случаев незаконной интернет-торговли алкогольными напитками, чем годом ранее. Эксперты выясняют, связано ли это с ужесточением правил реализации спиртного и обсуждают перспективы введения сухого закона.

С начала года в УрФО выявили 18 нелегальных площадок по изготовлению и продаже алкоголя. Только в Свердловской области накрыли четыре подпольных цеха и девять теневых складов с алкопродукцией. Примерно такое же количество точек было обнаружено и в прошлом году, констатируют в управлении Росалкогольрегулирования по УрФО. Однако сейчас к этому прибавились продажи через Интернет, и этот новый тренд заметно дестабилизирует ситуацию на алкогольном рынке.

- По сравнению с прошлым годом число выявленных эпизодов выросло в два раза. В 144 случаях пришлось прибегнуть к блокировке сайтов, в отношении 122 лиц составлены протоколы об административно-правовых нарушениях. Рассмотрено 77 материалов, виновные лица привлечены к ответственности. Но это проблема, которую надо решать системно, - считает руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин.

Сотрудники УБЭП согласны с коллегами: уже в первую волну пандемии резко увеличилась реализация нелегального алкоголя через Интернет. Причем росту теневого бизнеса способствуют ограничения, которые были установлены весной, считает начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Василий Скиба.

Взаимосвязь ограничений времени продажи спиртного с ростом теневых продаж давно установил и ретейл

Взаимосвязь ограничений времени продажи спиртного с ростом теневых продаж давно установил и ретейл.

- В регионах с ограничениями выросли очереди в кассы в часы пик. Одновременно стали появляться нелегальные онлайн-поставщики, качество продукции которых вызывает вопросы, - признает руководитель направления по работе с органами государственной власти макрорегиона "Урал" федеральной торговой компании Денис Сухоруков.

Как известно, условия торговли алкоголем везде разные - каждый регион вправе принять свои правила. Но эксперты не приветствуют излишнюю строгость.

- Удивляюсь, когда говорят: давайте еще ужесточим правила. Тогда уж сразу надо вводить сухой закон! Любое ужесточение для легального сектора - это увеличение маржинальности у нелегального, - убежден зампредседателя комитета по регулированию потребительского рынка, и.о. исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

Понятно, что "тема тонкая", ведь речь идет не только о доходах предпринимателей, наполняемости бюджета, но прежде всего о здоровье людей. Однако, взвесив все за и против, в Башкортостане, например, все-таки приняли решение увеличить время продажи алкоголя. А в Карелии, где сначала запретили реализацию крепких напитков после 14.00, ограничения уже сняли - после появления пресловутых очередей. Ведь в них к тому же просто невозможно соблюсти социальную дистанцию.

Интересно, что свердловский ретейл никаких особых требований не выставляет, но просит муниципалитеты хотя бы заранее обнародовать списки местных праздников, когда запрещено продавать алкоголь, чтобы бизнес был готов и не подвергся штрафу.

Между тем вопрос введения в Свердловской области дополнительных ограничений остается открытым.

- Мы тщательно анализируем ситуацию в других регионах, пытаемся найти золотую середину, используем дифференцированный подход. Что будет на выходе, заранее не скажу, но заверяю, что правительство Свердловской области лояльно относится к бизнесу и старается ему помочь, - утверждает замминистра АПК и потребительского рынка региона Светлана Островская.

При этом, по ее словам, на хозяйствующие субъекты в 2020-м было наложено на 33 процента больше штрафов, чем в прошлом году. Речь идет не о плановых проверках (они не проводятся в соответствии с законодательством), а о внеплановых - в рамках лицензионной деятельности.