Заксобрание Свердловской области приняло закон о защите и поощрении капиталовложений. Заключив соглашение с властями после 1 апреля 2021 года, бизнес сможет зафиксировать условия для своего инвестпроекта стоимостью от 200 миллионов до миллиарда рублей.

Депутаты одобрили законопроект сразу в трех чтениях в силу его особой важности. По словам заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой, в обмен на вложения инвестору предоставят субсидии, чтобы возместить затраты на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру. Также ему компенсируют уплату процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестпроекта, либо купонный доход, который он как эмитент должен выплатить по облигациям.

- Если учесть, что инвестиционная активность по известным причинам в 2020 году снизилась, то решения бизнес будет принимать взвешенно. С этой точки зрения закон подоспел вовремя. Главное в нем - стабилизационная оговорка, фиксирующая условия на момент подписания соглашения: налоговые вычеты, тарифы, порядок предоставления земельных участков и т.п., - отмечает исполнительный вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева.

По прогнозам, в 2021 году может быть заключено 3-4 соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Также бизнес ждет закон о региональных специнвестконтрактах, сообщила Марина Вшивцева. В отличие от федерального документа, здесь нижняя планка объема инвестиций может составить всего 50 миллионов рублей, а не 300. Такие контракты будут ориентированы в основном на средний бизнес и прямо предоставлять налоговые льготы инвесторам.