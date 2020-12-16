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16.12.2020 17:01

Стабильно до миллиарда

На Урале ввели новый инструмент для защиты инвесторов
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 284(8338)
Заксобрание Свердловской области приняло закон о защите и поощрении капиталовложений. Заключив соглашение с властями после 1 апреля 2021 года, бизнес сможет зафиксировать условия для своего инвестпроекта стоимостью от 200 миллионов до миллиарда рублей.

Депутаты одобрили законопроект сразу в трех чтениях в силу его особой важности. По словам заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой, в обмен на вложения инвестору предоставят субсидии, чтобы возместить затраты на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру. Также ему компенсируют уплату процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестпроекта, либо купонный доход, который он как эмитент должен выплатить по облигациям.

Крупные инвесторы выбирают регионы, ориентируясь на меры поддержки

- Если учесть, что инвестиционная активность по известным причинам в 2020 году снизилась, то решения бизнес будет принимать взвешенно. С этой точки зрения закон подоспел вовремя. Главное в нем - стабилизационная оговорка, фиксирующая условия на момент подписания соглашения: налоговые вычеты, тарифы, порядок предоставления земельных участков и т.п., - отмечает исполнительный вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева.

По прогнозам, в 2021 году может быть заключено 3-4 соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Также бизнес ждет закон о региональных специнвестконтрактах, сообщила Марина Вшивцева. В отличие от федерального документа, здесь нижняя планка объема инвестиций может составить всего 50 миллионов рублей, а не 300. Такие контракты будут ориентированы в основном на средний бизнес и прямо предоставлять налоговые льготы инвесторам.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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