На Урале проверят информацию об издевательствах над приемными детьми

Прокуратура Свердловской области сообщила о начавшейся проверке, поводом для которой послужило появившееся в соцсетях видео. На нем девушка на условиях анонимности рассказывает о тяжелых условиях жизни в доме приемной матери.

"В связи с поступившим обращением о нарушении прав детей со стороны приемной матери мы дадим правовую оценку действиям органов системы профилактики и органов опеки", - говорит пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Сообщение, которое поступило в надзорный орган, содержит данные о том, что жительница поселка Павда, что находится в Новолялинском городском округе, ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях.