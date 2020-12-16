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16.12.2020 17:25
Рубрика: Происшествия

На Урале проверят информацию об издевательствах над приемными детьми

Текст: Татьяна Воробьева

Прокуратура Свердловской области сообщила о начавшейся проверке, поводом для которой послужило появившееся в соцсетях видео. На нем девушка на условиях анонимности рассказывает о тяжелых условиях жизни в доме приемной матери.

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"В связи с поступившим обращением о нарушении прав детей со стороны приемной матери мы дадим правовую оценку действиям органов системы профилактики и органов опеки", - говорит пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Сообщение, которое поступило в надзорный орган, содержит данные о том, что жительница поселка Павда, что находится в Новолялинском городском округе, ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях.

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