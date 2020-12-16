В Кургане прошел 10-часовой онлайн-форум "вКубе", на котором эксперты и деловые люди обменялись опытом, знаниями и новыми идеями для ведения бизнеса. Корреспондент "РГ" побывала в менторской гостиной и услышала четыре поучительные истории о том, как не поддаться панике и преодолеть кризис.

Груднички онлайн

Евгения Соколова - руководитель центра раннего развития. Ее опыт показывает, что в трудный момент иногда важнее даже не материальная, а моральная поддержка. Основные клиенты Евгении - родители детей от 9 месяцев. Во время весенней волны коронавируса центр попал под удар в числе первых: 26 марта его закрыли сразу на три месяца. Предприниматель призналась, что испытала шок. Есть бизнес, который легко переводится в онлайн, но как заниматься в таком формате с малышами, она не представляла. Да и не все мамы на такое согласятся. Однако другого пути не было. Пришлось приспосабливаться к новым условиям и выходить в Интернет. Стали придумывать интересные онлайн-марафоны и много других вещей, которых раньше никогда не делали. Сложнее всего было, по словам Соколовой, сначала настроить и научить работать по-новому себя, потом коллектив и, наконец, клиентов. К счастью, все получилось.

- Сотрудники говорили: делайте что угодно, можете даже не платить зарплату, но не закрывайте центр, - рассказала руководитель. - Клиенты тоже предлагали: "Возьмите деньги. Когда сможете, вернете, только не останавливайтесь". При этом мы тогда еще не отработали апрельские абонементы.

Пошли в горы

Многих предпринимателей выручила диверсификация: пусть один вид бизнеса просел, но работает другой. У туроператора Станислава Бессонова два направления работы - туризм и выставки. И оба не то что просели - просто встали. Запланированные на этот год крупные федеральные выставки перевели в онлайн-формат. Некоторые фирмы для таких мероприятий делали для регионов и компаний виртуальные 3D-стенды. Но этот вариант, считает предприниматель, не для Курганской области - там выставочный бизнес практически полностью остановился. С туризмом тоже все оказалось непросто. Спасло лишь то, что компания вошла в кризис без долгов и кредитов - остался некий запас прочности, та самая кубышка, которая позволила какое-то время существовать.

В тот момент главным было сохранить коллектив: если бы потеряли специалистов, которых в регионе можно пересчитать по пальцам, восстановиться потом оказалось бы очень сложно

- В тот момент главным было сохранить коллектив, - говорит Станислав. - Мы занимаемся не только выездным туризмом, но в первую очередь организуем автобусные экскурсионные туры по Уралу и Курганской области, в том числе детские. Это очень узкое и сложное направление. Если бы потеряли специалистов, которых в регионе можно пересчитать по пальцам, восстановиться потом было бы очень сложно.

По мнению Бессонова, туризм онлайн невозможен: за красивые картинки никто платить не будет. Все, что было связано с посещением закрытых помещений - музеев, храмов, монастырей, пришлось отложить до лучших времен и искать другие варианты. Когда разрешили работать, полностью поменяли линейку туров выходного дня. Стали предлагать экологические, спортивные походы в горы, на озера. Для компании это было новое направление, но освоили его достаточно быстро, что позволило летом удержаться на плаву.

Рацион на неделю

Оксана Пивнева во время пандемии открыла в себе новые таланты и сломала стереотипы. В то время как точки общепита массово закрывались, она продала успешное контент-агентство по продвижению бизнеса в соцсетях и открыла сервис доставки еды рационами. Идея, по ее словам, зародилась у нее во время жесткого карантина, когда всех на месяц посадили на самоизоляцию.

- Самой надоело готовить, - признается предприниматель. - Три месяца я мониторила и анализировала рынок, обдумывала идею. Потом начала действовать.

Концепция для Кургана оказалась абсолютно новой. Компания доставляет рационы еды на весь день по системе абонементов. О результатах пока говорить рано. Во-первых, со старта прошло мало времени, во-вторых, людей еще надо приучить к мысли, что это очень удобно, когда можно заказать еду на всю неделю или месяц и забыть о готовке. Сервис рассчитан на клиентов с определенным образом жизни, которым просто некогда стоять у плиты. Оксана считает, что знает свою целевую аудиторию, а значит, дело пойдет.

Оформить заказ на парковке

Исполнительный директор торгово-строительной компании Людмила Воробейчик рассказала свою историю. Когда их торговый центр из-за коронавируса закрыли, фирма стала торговать в интернет-магазине. Но оказалось, что курганцы не готовы покупать стройматериалы таким способом.

- Доходило до смешного, - вспоминает топ-менеджер. - Люди подъезжали к воротам и стучали. Пришлось продавцам выходить на парковку и помогать покупателям сделать заказ через Интернет, оформить доставку. Из этой ситуации мы тоже извлекли урок: посмотрели, что у нас недостаточно хорошо, и подкорректировали. Благо, строители продолжали работать и товар был востребован. Это нас поддерживало.

Как опытный предприниматель, переживший ряд кризисов еще с 1990-х, Людмила Воробейчик советует молодым коллегам, которые в панике думают о закрытии бизнеса, заняться по примеру Оксаны Пивневой делом, которое их вдохновляет. Не стоит открывать очередную торговую точку, которая ничем не отличается от других. Ни удовольствия, ни денег это не принесет. Ищите свой путь.