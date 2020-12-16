В частном доме под Екатеринбургом нашли тела трех человек

В частном доме, расположенном в пригороде Екатеринбурга, обнаружены тела трех человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, тела троих взрослых были обнаружены в доме по улице Кичигинская днем 16 декабря. Как уточнил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, тела заметили прохожие через окно дома, после чего вызвали полицию. По его словам, погибла семья из трех человек - муж и жена, а также их дочь 1998 года рождения. Правоохранители не нашли у них признаков насильственной смерти. По предварительной версии, они отравились угарным газом из-за неисправного газового котла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас на месте ЧП работают следователи, криминалисты и сотрудники МЧС. Проведен опрос очевидцев, назначен ряд экспертиз.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, в доме чувствовался сильный запах газа, а замеры коммунальщиков подтвердили превышение ПДК угарного газа. При этом собственник жилья не заключал договор с газовой компанией по поводу обслуживания оборудования.