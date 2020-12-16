Южный Урал стал первым регионом, где утвердили собственные параметры природоохранной деятельности. Они, по заявлениям разработчиков, даже жестче федеральных, но такова реальность промышленной области: чтобы сравняться с более благополучными российскими территориями, надо двигаться быстрее. Впрочем, не все едины в оценке пользы и ценности нового документа.

"Зеленая" дипломатия

Впервые о разработке регионального экологического стандарта губернатор Алексей Текслер упомянул в июне прошлого года, во время выборной кампании. Излагая позицию в отношении строительства непопулярного у челябинцев Томинского ГОКа, он отметил, что в страхе перед новым производством проявилась боль, которая копилась у людей годами. Но вместе с тем проблема выбросов других предприятий в массовом сознании практически не актуализирована. Тогда же глава региона пообещал нулевую толерантность всем, кто нарушает экологические нормы, и предложил принять региональный стандарт, стремящийся к уровню международных (федеральное законодательство пока этого не требует).

Для разработки такого документа в качестве арбитра нужна третья сила. И примерно через месяц был создан координационный совет по вопросам экологии, возглавил который председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. На первом заседании совета он напомнил, что и раньше общественные структуры пытались переломить ситуацию, но, увы, не вышло. Теперь подходы меняются, и принципиальный вопрос, что чиновникам в общественной организации не место: нужен "вневедомственный" взгляд. Бизнесу пообещали партнерское отношение.

Впрочем, по мнению наблюдателей, полная автономия совета вряд ли возможна. В ноябре 2019-го с пояснениями для жителей Южного Урала выступил министр экологии области Сергей Лихачев. Работа совета, проинформировал он, выстраивается по четырем направлениям. Первое - экология производства (подразумевает, что воздействие на окружающую среду будет снижаться до уровней, соответствующих лучшим мировым практикам). Второе - экология человека (выработка безопасных для здоровья жителей региональных нормативов качества воздуха, воды, почвы). Третье направление - экопредпринимательство (создание эффективного экологического сектора экономики). Четвертое - экология природной среды (защита природных комплексов, развитие особо охраняемых природных территорий и экотуризм).

Ожидалось, что стандарт заработает с июня 2020 года, но срок из-за пандемии и организационных сложностей сдвинули почти на полгода. Причем финальную точку поставили как-то буднично, без помпы. Может, потому что документ получился не совсем таким, как ожидался?

По закону вне закона

Экологический стандарт сейчас не имеет статуса документа, обязательного для исполнения, и в этом председатель комитета Законодательного собрания области по экологии и природопользованию Михаил Махов видит его минус. Пока это рамочный акт, установочная форма для "заливки" содержания, матрица для нового смысла.

Соглашения с промышленниками - скорее добровольно-принудительный метод, своего рода побуждение к "зеленым" технологиям

Но, несмотря на рекомендательный характер экостандарта, его создание депутат и участник координационного совета считает большим позитивным шагом. Это сигнал для грязных производств: пора усилить природоохранную деятельность.

Подобные звоночки, напоминает Махов, уже раздавались, а в планах - распространение на другие территории Южного Урала эксперимента по квотированию выбросов, проходящего в Челябинске и Магнитогорске - городах, определенных в РФ в качестве пилотных. Улучшать состояние окружающей среды в регионе собираются и за счет перевода транспорта на газомоторное топливо, строительства газовых заправок, озеленения, рекультивации свалок, наращивания доли сортировки и утилизации мусора.

- Это основа стандарта, - поясняет председатель комитета по экологии. - Но, конечно, нужно переводить новые нормативы в правовое поле, утверждать их на законодательном уровне.

По сути, пробным шаром стало заключение в области соглашений, в соответствии с которыми промышленники взяли на себя повышенные природоохранные обязательства. Их подписали 16 крупных компаний, однако анонсируется, что вскоре к ним присоединятся еще 30. Вообще-то, считают эксперты, это скорее добровольно-принудительный метод - своего рода побуждение к "зеленым" технологиям. Дальнейшее обрастание регионального стандарта цифрами и нормами должно придать процессу вес, сделать программу добровольных соглашений обязательной. Так, по крайней мере, мыслится.

Не политика, а философия

Есть, впрочем, и полярные оценки. Челябинский политолог кандидат политических наук Александр Подопригора считает, что, активировав экостандарт, область не стала ближе к хеппи-энду. Напротив, появилась возможность на "как бы законной" основе подменять реальную охрану природы и здоровья жителей надуманными мероприятиями и даже ставить ложные цели. Система публичного онлайн-мониторинга, к примеру, уже давно работает, но за рамками регионального стандарта. Радиоактивную обстановку, в закрытых городах области в частности, можно ежедневно отслеживать по карте на сайте Росатома.

По мнению политолога, сейчас вообще востребована иная философия. Жизнь горожан не станет лучше от того, что градообразующее предприятие перестало загрязнять окружающую среду, потому что закрылось, лишив их работы и зарплаты. Мир носит социальный и индустриальный характер, и только высокие технологии производства и управления могут породить настоящие экостандарты.

- Правильнее говорить о стандарте качества комфортной и здоровой жизни, а не жестких нормативах выбросов, которые давно зафиксированы в федеральных законах, но их плохо исполняет местный бизнес, поскольку не может позволить себе лучшие технологии, - уверен Подопригора.

Этот посыл подтверждается опытом развитых стран, переходящих из индустриального общества в постиндустриальное. Вот и нам необходим не очередной список запретов, а четко обозначенные рамки управленческих решений, направленных на повышение качества жизни населения - не новая экологическая политика, а скорее политическая экология, отбраковывающая высокими общественными запросами и гражданской активностью неправильные решения во всех сферах, важных для людей. Общественность к такому подходу уже готова, что проявилось, например, в виде протестов против планов строительства элитных высоток в городском бору.

Проверка экспериментом

- Никто в стране такой работой еще не занимался, - объясняет возможные пробелы в новом документе Рашид Исмаилов. - Лидерам непросто - сразу нашлись критики и хейтеры в соцсетях. Но такова участь первых. Есть люди и организации, которым не нравится вообще все, что делается.

Между тем отношение к стандарту раскололо на два лагеря и промышленников Южного Урала. Заложенные в документ принципы называют еще кодексом социального экологического поведения компаний. Одни хозяйственники говорят: мы ориентируемся на федеральные требования, остальное вне закона, и юридически они правы, соглашаются сами разработчики. Другие же, оценивая негативное влияние своего производства на природу, заявляют, что не гордятся этим и готовы постепенно улучшать технологии.

Что заставит бизнес выбрать второй путь? По мнению некоторых экспертов, присоединение к соглашению может стать своего рода маркой, "знаком качества", выделяющим компании с высокой социальной ответственностью. Для мелких фирм, возможно, это не принципиально, но для крупных брендов, думающих об имидже, - важный фактор. Приживется ли новое сознание бизнеса и как быстро, пока можно лишь предполагать.