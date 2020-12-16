В школьные библиотеки Киргизии поступят переведенные сказы Бажова

Благотворительный фонд "Бажов" при поддержке Фонда президентских грантов и минкультуры Свердловской области представил издание самого известного сказа Бажова - "Каменный цветок" - на русском и киргизском языках. Книги безвозмездно направят в представительство Россотрудничества, образовательные учреждения и библиотеки Киргизии.

В презентации приняли участие представители школ, общественных (в том числе национально-культурных) объединений и главы консульских учреждений стран СНГ.

Проект по переводу сказок, один из серии в перекрестном году Киргизии и России, очень важен в плане культурного обмена между народами двух государств и популяризации русского языка в Киргизии, считает генконсул Киргизской республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов.

Помимо официальной части, участники презентации посмотрели интересную театрализованную программу, фильм "Ящерка вернется" по мотивам Бажова. Звучали и сказы уральского писателя на киргизском языке.