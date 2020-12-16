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16.12.2020 11:52
Рубрика: Общество

В школьные библиотеки Киргизии поступят переведенные сказы Бажова

Текст: Елена Кухтенкова
В Екатеринбурге состоялась презентация проекта "Бажов в Киргизстане", сообщает Sputnik. Ее провели на вечере памяти русского писателя, фольклориста, автора уральских сказов Павла Бажова.
Фото: МИД КР Фото: МИД КР
Фото: МИД КР

Благотворительный фонд "Бажов" при поддержке Фонда президентских грантов и минкультуры Свердловской области представил издание самого известного сказа Бажова - "Каменный цветок" - на русском и киргизском языках. Книги безвозмездно направят в представительство Россотрудничества, образовательные учреждения и библиотеки Киргизии.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
В финале конкурса "Билингва" приняли участие школьники из 21 страны мира

В презентации приняли участие представители школ, общественных (в том числе национально-культурных) объединений и главы консульских учреждений стран СНГ.

Проект по переводу сказок, один из серии в перекрестном году Киргизии и России, очень важен в плане культурного обмена между народами двух государств и популяризации русского языка в Киргизии, считает генконсул Киргизской республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов.

Помимо официальной части, участники презентации посмотрели интересную театрализованную программу, фильм "Ящерка вернется" по мотивам Бажова. Звучали и сказы уральского писателя на киргизском языке.

Пушкинский конкурс Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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