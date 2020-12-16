Республика Сербская отличилась в изучении русского языка

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, проведя 15 декабря в Восточном Сараево переговоры с председательствующим в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, отметил, что между РФ и Республикой Сербской быстро растут образовательные и гуманитарные связи. "Признательны нашим сербским друзьям за последовательную поддержку русского языка - число курсов по его изучению расширяется", - резюмировал глава МИД России.

Однако следует отметить, что подобные успехи являются отражением кропотливой работы посольства РФ в БиГ, Русской гуманитарной миссии (РГМ) и Университета Восточного Сараево (УВС). Корреспондент "РГ" попросил поделиться новыми достижениями на данном поприще сотрудника кафедры русистики философского факультета УВС, представителя РГМ в Боснии и Герцеговине Илью Тяпкова.

- 9 и 10 декабря московским Центром стратегических проектов в регионе проводился образовательный онлайн-марафон "Актуальная Россия", - рассказал русист. - Мероприятие привлекло к участию более 300 преподавателей русского языка, переводчиков, студентов и всех тех, для кого русский язык - настоящая или будущая профессия. Проект был реализован при участии и всесторонней поддержке РГМ в рамках гранта министерства образования РФ. Десять ведущих российских специалистов в области русского языка, литературы и перевода в течение двух дней читали участникам марафона тематические лекции, мастер-курсы и тренинги. Участникам мероприятия также были представлены вузы и в целом образовательная система Российской Федерации. Самыми многочисленными участниками марафона стали студенты кафедры русистики философского факультета УВС в городе Пале. За активное участие в семинаре специальную награду получила студентка четвертого курса Теодора Вукосав, выпускница же факультета Иванка Прелич выиграла поездку в Москву. В рамках специального конкурса эссе "Русский язык Дружбы" выпускница кафедры русистики Милица Нинкович получила главный приз - ноутбук. За поддержку и популяризацию образовательного марафона поездкой в ??Москву награждена также профессор Вишня Вишневац - заведующая кафедрой русистики, директор Центра русского языка, с которым РГМ связывает давнее эффективное партнёрство".

Напомним, что студенты-слависты и их наставники с философского факультета УВС неоднократно становились победителями различных конкурсов по русскому языку. Последний раз это произошло совсем недавно. В ноябре несколько студенток кафедры русистики поделили между собой все призовые места на очередной международной олимпиаде по русскому языку как иностранному, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом. Тогда в соревнованиях приняли участие 3199 конкурсантов из 98 стран. Студенты кафедры русистики регулярно подтверждают завидный уровень знания русского языка, а кафедра русистики философского факультета, благодаря непрерывной и упорной работе, стала известной широко за пределами региона.

Между тем

Илья Тяпков проинформировал и о совместной активности РГМ и посольства РФ в Сараево. Так, по его словам, 4 декабря атташе по культуре российской дипмиссии Анастасия Гайдаленок официально открыла уголок русской литературы в Панъевропейском университете "Апейрон" в Баня-Луке. В свою очередь руководитель представительства РГМ на Балканах Бранимир Нешич передал филологическому факультету этого вуза 600 книг: учебную, методическую и художественную литературу. В рамках церемонии прошел литературный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Русист рассказал и о том, что в декабре была проведена вторая часть международного онлайн мастер-класса по фонетике русского языка: "Профессиональная речь преподавателя РКИ", организованного РГМ. Мероприятие стало продолжением специальной образовательной программы, начатой силами Миссии 20 октября текущего года, в рамках которой студенты-филологи и преподаватели-русисты из Боснии и Герцеговины получили возможность поучаствовать в уникальном международном онлайн-семинаре по фонетике русского языка. Кандидат педагогических наук, преподаватель РКИ с многолетним стажем, Наталья Юрьевна Калуженская поделилась секретами профессионального мастерства со студентами и преподавателями из Боснии и Герцеговины, Сербии, России, Казахстана, Франции, Сирии, Ливана и Палестины.

"Вебинар проводился в форме занимательных дистанционных практических занятий, в которых приняли участие более двадцати слушателей из БиГ, - указал Тяпков. - При этом студенты и преподаватели философского факультета Университета Восточного Сараево собрались в аудитории Русского центра, в своё время специально оборудованной силами РГМ для проведения подобных мероприятий и регулярных интерактивных занятий по русскому языку. Слушатели же Сараевского университета участвовали в мероприятии, используя платформу Zoom".