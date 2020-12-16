Рио-де-Жанейро отказался от празднования Нового года

Префектура Рио-де-Жанейро объявила об отмене всех новогодних мероприятий под патронатом городских властей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и в знак уважения к жертвам пандемии. Следующим шагом может стать запрет на празднование Нового года на пляжах Рио.

"Это решение было необходимо для защиты всех. Это будет праздник надежды на хорошие результаты действия вакцин для сдерживания пандемии. Он станет моментом размышления о тяжести этого года, о борьбе и утрате стольких людей, о которых мы скорбим", - заявил мэр города Марсело Кривелла.

Ранее префектура Рио-де-Жанейро уже объявляла об отмене красочного салюта на пляжах столицы бразильского карнавала и переводе большей части праздничных мероприятий в онлайн. Но все же сохранялись туристические точки, где новогодние гуляния можно было провести с участием ограниченного количества людей. Это в первую очередь статуя Христа-Искупителя и гора Сахарная Голова. Но теперь и они будут закрыты в новогоднюю ночь.

Следующий шаг, над которым уже работает городская прокуратура, это запрет на празднования, организуемые арендаторами торговых киосков на пляжах вдоль всего побережья Рио. В начале декабря, когда уже было известно об отмене фейерверка, место на пластиковом стульчике с видом на океан в новогоднюю ночь стоило около 400 бразильских реалов - чуть менее шести тысяч рублей.

За минувшие сутки в штате Рио-де-Жанейро выявлено 1 тысяча 457 новых случаев заражения коронавирусом, 147 человек погибли. Сложной остается ситуация в больницах Рио. По данным городского секретариата здравоохранения, уровень загруженности палат интенсивной терапии, предназначенных для лечения коронавируса, здесь составляет 89 процентов.

Всего по стране, согласно данным министерства здравоохранения Бразилии на 15 декабря, выявлено 42,9 тысячи новых случаев заражения COVID-19, 964 человека стали его жертвами. Всего за период пандемии коронавирус здесь обнаружен у 6 миллионов 970 тысяч бразильцев, 182,8 тысячи погибли.