Россия продолжит процесс признания геноцида советских граждан в годы ВОВ

Процесс признания геноцида советских граждан в годы Великой Отечественной войны будет продолжен как на международном уровне, так и внутри страны. Об этом в Общественной палате заявил начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Точкой отсчета для такого заявления стало возбуждение Следственным комитетом России по факту обнаружения захоронения мирных граждан возле деревни Жестяной Горка Новгородской области уголовного дела по статье 357 УК РФ - "Геноцид". Так же в селе Хацунь Брянской области (сожжено 319 человек), в селе Краснуха Псковской области (в сарае сожжены 283 женщины, ребенка и стариков) и в селе Большое Заречье Ленинградской области (убиты 66 человек, из них 19 детей) фашистами и коллаборационистами казнены мирные граждане. По этим фактам ведутся расследования. Россия планирует обратиться в ООН с документами, доказывающими геноцид против 11 309 340 убитых мирных граждан на оккупированных фашистами территориях СССР.

"Процесс, который в этом году был запущен, признания массового уничтожения мирного населения республик СССР геноцидом со стороны гитлеровского руководства и нацистской Германии, будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом", - сказал Новиков.

Он отметил, что в этом направлении уже приняты первые судебные решения, "но будут и еще". По его словам, Россия подняла тему соблюдения Нюрнбергских принципов, о которых начали забывать в мире. "Именно в Нюрнберге начался процесс, который закончился международным консенсусом о роли СССР как страны - освободительницы Европы, и была единогласно признана роль нацистской Германии как ответственной страны в развязывании этого конфликта", - добавил Новиков.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга", предложил законодательно закрепить понятие о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, выразившемся в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал предложение закрепить понятие о геноциде против народов СССР в годы Великой Отечественной войны в законодательстве РФ и заявил о готовности сенаторов подключиться к работе по разработке соответствующего законопроекта.