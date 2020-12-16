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16.12.2020 13:15
Рубрика: Общество

Россия продолжит процесс признания геноцида советских граждан в годы ВОВ

Текст: Владимир Емельяненко

Процесс признания геноцида советских граждан в годы Великой Отечественной войны будет продолжен как на международном уровне, так и внутри страны. Об этом в Общественной палате заявил начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Фото: Макс Альперт / РИА Новости
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Точкой отсчета для такого заявления стало возбуждение Следственным комитетом России по факту обнаружения захоронения мирных граждан возле деревни Жестяной Горка Новгородской области уголовного дела по статье 357 УК РФ - "Геноцид". Так же в селе Хацунь Брянской области (сожжено 319 человек), в селе Краснуха Псковской области (в сарае сожжены 283 женщины, ребенка и стариков) и в селе Большое Заречье Ленинградской области (убиты 66 человек, из них 19 детей) фашистами и коллаборационистами казнены мирные граждане. По этим фактам ведутся расследования. Россия планирует обратиться в ООН с документами, доказывающими геноцид против 11 309 340 убитых мирных граждан на оккупированных фашистами территориях СССР.

"Процесс, который в этом году был запущен, признания массового уничтожения мирного населения республик СССР геноцидом со стороны гитлеровского руководства и нацистской Германии, будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом", - сказал Новиков.

Он отметил, что в этом направлении уже приняты первые судебные решения, "но будут и еще". По его словам, Россия подняла тему соблюдения Нюрнбергских принципов, о которых начали забывать в мире. "Именно в Нюрнберге начался процесс, который закончился международным консенсусом о роли СССР как страны - освободительницы Европы, и была единогласно признана роль нацистской Германии как ответственной страны в развязывании этого конфликта", - добавил Новиков.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга", предложил законодательно закрепить понятие о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, выразившемся в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал предложение закрепить понятие о геноциде против народов СССР в годы Великой Отечественной войны в законодательстве РФ и заявил о готовности сенаторов подключиться к работе по разработке соответствующего законопроекта.

Общество История Вторая мировая война

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