Россиян освободят от сбора справок при обращении за соцподдержкой

Россиянам больше не потребуется собирать справки для получения мер соцподдержки. Законопроект об этом разработали в Минтруде, говорится в пресс-релизе ведомства.

Все меры социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях должны оказываться по единым принципам, то есть по одному заявлению или даже без него, следует из сообщения Минтруда. В нем также отмечается, что сведения о полагающихся мерах соцподдержки должны собираться без участия граждан путем межведомственного взаимодействия через единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) или через региональные информационные системы, но по единым стандартам.

"Законопроект предлагает нормативно закрепить принципы и стандарты оказания государственной социальной помощи. То есть, на уровне федерального закона предусмотреть механизм социального казначейства при предоставлении федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки", - отметил глава Минтруда Антон Котяков, представляя законопроект на заседании правительства.

Он пояснил, что в случае принятия законопроекта ЕГИССО станет платформой для взаимодействия между государственными информационными системами. Это позволит автоматизировать часть процессов при предоставлении мер соцподдержки, сократить их сроки.

"Будет обеспечен принцип социальной справедливости: порядок взаимодействия с гражданами при предоставлении мер социальной поддержки будет одинаковым на всей территории Российской Федерации", - сказал Котяков. Министр также напомнил, что некоторые меры соцподдержки на федеральном уровне уже предоставляются по принципам социального казначейства. Так, например, материнский капитал оформляется по факту регистрации рождения ребенка, без обращения матери.