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16.12.2020 16:22
Рубрика: Общество

Россияне напишут первый диктант по общественному здоровью

Текст: Елена Манукиян
Россияне смогут проверить свою грамотность в вопросах здоровья. Минздрав запускает просветительскую акцию для неограниченного числа участников.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

В рамках нее все желающие смогут написать первый Всероссийский диктант по общественному здоровью. Она стартует в ноль часов 21 декабря на сайте www.publichealth.ru, присоединиться к ней можно будет в течение недели до 26 декабря включительно.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Диктант позволит каждому человеку проверить себя, убедиться, что знания, которыми он обладает достаточны для того, чтобы грамотно действовать в самых простых жизненных ситуациях - столкновениях с инфекциями, хроническими заболеваниями", - пояснил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Как отмечают организаторы, участникам акции предложат в течение часа ответить на вопросы по пяти разделам. Первый - посвящен инфекционным заболеваниям, таким как грипп, коронавирус и ОРЗ, второй - здоровому образу жизни, третий - хроническим неинфекционным заболеваниям, четвертый - диспансеризации и пятый - организации медицинской помощи. В каждом разделе по 10 вопросов с вариантами ответов, из которых нужно выбрать правильный.

По итогам в зависимости от количества правильных ответов участники получат дипломы первой, второй или третьей степени, либо сертификат о прохождении диктанта. Знания по каждому разделу будут оцениваться. Отмечается, что перед прохождением диктанта всем участникам будут предоставлены материалы, которые помогут освежить знания.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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