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16.12.2020 18:35
Рубрика: Спорт

Как наши руки опустились

Сборная России потеряла шансы на медали женского Евро-2020
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
Женская сборная России бесславно завершила свое выступление на финальном турнире чемпионата Европы в Дании. Под занавес второго группового этапа наши гандболистки в ключевом матче безоговорочно уступили хозяйкам паркета и родоначальницам вида спорта - 23:30.

К перерыву этой встречи группы I подопечные испанского специалиста Амброса Мартина уступали четыре мяча - 9:13. Такое же отставание было и на 49-й минуте (20:24), а затем датчанки трижды подряд поразили ворота сборной России, окончательно сняв вопрос о победителе матча.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Итоговое положение команд в нашей шестерке таково: Франция - 9 очков, Дания - 8, Россия - 7, Черногория - 3, Испания - 2, Швеция - 1. В полуфинал вышли действующие чемпионки Европы француженки и трехкратные обладательницы олимпийского "золота" (1996, 2000, 2004) датчанки, россиянкам уготована незавидная роль борьбы за пятое место против команды Нидерландов. Нелишне заметить, что наш предстоящий соперник по последнему матчу на континентальном первенстве год назад сенсационно поднялся на высшую ступень пьедестала почета чемпионата мира.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил о грядущей отставке Мартина. Правда, досрочный разрыв контракта обойдется ФГР в немалую сумму. Но у Шишкарева нет проблем с финансами, его главная трудность - отсутствие компетентных соратников именно из мира гандбола, руководителя окружают сплошные дилетанты.

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