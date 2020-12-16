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16.12.2020 09:00
Рубрика: Спорт

Российские гандболистки проиграли датчанкам и не вышли в полуфинал ЧЕ

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы.
Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP
Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP

Во вторник вечером россиянки в заключительном матче группового турнира встречались с соперницами из Дании, являющейся хозяйкой нынешнего турнира.

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Датчанки довольно быстро сумели получить преимущество, которое в итоге вылилось в поражение россиянок со счетом 23:30.

Сборная России заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в полуфинал турнира. Четыре сильнейшие команды Евро автоматически получили путевки на чемпионат мира.

А главный тренер сборной России Амброс Мартин из-за этого результата будет отправлен в отставку.

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