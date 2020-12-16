Российские гандболистки проиграли датчанкам и не вышли в полуфинал ЧЕ

Женская сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы.

Во вторник вечером россиянки в заключительном матче группового турнира встречались с соперницами из Дании, являющейся хозяйкой нынешнего турнира.

Датчанки довольно быстро сумели получить преимущество, которое в итоге вылилось в поражение россиянок со счетом 23:30.

Сборная России заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в полуфинал турнира. Четыре сильнейшие команды Евро автоматически получили путевки на чемпионат мира.

А главный тренер сборной России Амброс Мартин из-за этого результата будет отправлен в отставку.