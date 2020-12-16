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16.12.2020 00:00
Рубрика: Спорт

Закрываем поляну

Российские клубы проведут последние матчи Премьер-лиги в году
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
Со среды по пятницу пройдут последние восемь матчей Премьер-лиги в календарном году. В рамках 19-го тура состоятся сразу несколько любопытных встреч. Особняком, безусловно, стоит дерби двух столиц - "Зенита" и "Спартака".
Матч первого круга между "Спартаком" и "Зенитом" завершился боевой ничьей — 1:1. Фото: Михаил Синицын Матч первого круга между "Спартаком" и "Зенитом" завершился боевой ничьей — 1:1. Фото: Михаил Синицын
Матч первого круга между "Спартаком" и "Зенитом" завершился боевой ничьей — 1:1. Фото: Михаил Синицын

Когда встречаются эти две команды, все остальные игры автоматически отходят на второй план. Особенно сейчас, когда именно питерцы и москвичи лидируют в таблице и ведут борьбу за чемпионство. Напомним, что благодаря победе в прошлом туре над "Динамо" (3:1) и осечке "красно-белых" в Сочи (0:1) "Зенит" оторвался от ближайшего конкурента на три очка.

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС
"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы

Если откровенно, именно питерский клуб - фаворит предстоящей встречи. Он сейчас в лучшей форме, плюс играет дома. "Спартак" же, уступив "Сочи", ухудшил свои позиции. Плюс наверняка на команду влияет череда скандалов, имевших место в последние недели. Началось все с громкого увольнения генерального директора клуба Шамиля Газизова. Именно Газизов перед стартом сезона произнес знаменитую фразу про перчатку, "брошенную в сторону "Зенита". Что интересно, к моменту его отставки "красно-белые" делили лидерство с питерцами. Большой вопрос, будет ли присутствовать на тренерской скамейке рулевой "Спартака" Доменико Тедеско. Накануне проскочила информация, что специалиста могут дисквалифицировать на две игры за участие в скандале после матча с "Сочи". Тогда Тедеско обвинил представителей южан в неуважительном отношении к себе, а те, наоборот, утверждали, что Доменико оскорбил после встречи Сослана Джанаева.

В таких матчах, как "Зенит" - "Спартак", важна фигура главного арбитра. Судить сегодняшний поединок будет один из наших самых знаменитых рефери Сергей Карасев. Что примечательно, за свою карьеру Карасев лишь раз работал на дерби двух столиц: в 2012 году в "Лужниках", когда гости победили со счетом 4:2. У Сергея связана интересная история со спартаковцами. В 2011 году после дерби "Спартака" с ЦСКА владелец "красно-белых" Леонид Федун обрушился с критикой в адрес Карасева и обещал сделать все, чтобы тот больше не судил матчи. Но Сергей остался в профессии, и сегодня ему предстоит очередное испытание.

По мнению букмекеров, явным фаворитом игры в Санкт-Петербурге являются хозяева. Эксперты принимают ставки на победу "Зенита" с расчетом 1 к 1,66, на гостей - 1 к 4,9. Ничья оценивается в 4,3.

Любопытный поединок пройдет в Ростове, где клуб с одноименным названием примет ЦСКА. Вполне вероятно, этот матч станет последним для Виктора Гончаренко у руля армейцев.

Все к этому и шло. Гончаренко мог уйти еще летом. Даже не то что мог, а он ушел: после поражения от "Зенита" белорус вылетел на родину и не хотел возвращаться обратно. Однако руководство "красно-синих" сумело убедить специалиста вернуться в Москву и доработать до конца сезона. Гончаренко согласился, но, по сообщениям СМИ, отношения между ним и футболистами изменились. Да и внутри тренерского штаба возникали разногласия.

Главным событием 19-го тура станет игра лидеров чемпионата и принципиальных соперников - "Зенита" и "Спартака" 

При этом если посмотреть на турнирную таблицу, то ЦСКА идет в ней на третьем месте с отставанием от лидера всего в четыре очка. Но в последних семи матчах во всех турнирах "красно-синие" не добились ни одной победы. Команда бесславно вылетела из Лиги Европы, не забив ни одного мяча на своем поле, а в поединке предыдущего тура Премьер-лиги упустила победу над "Уралом", ведя 2:1 в большинстве.

- В нашем случае сквозит неуверенность команды. Много ошибок в обороне, в атакующих действиях. Думаю ли я об уходе? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть масса нюансов, - подчеркнул Гончаренко.

Где будем смотреть

16 декабря, среда,

"Матч ТВ"

19.55 "Зенит" - "Спартак".

Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

17.55 "Сочи" - "Динамо".

Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

17.55 "Ротор" - "Арсенал".

Прямая трансляция.

17 декабря, четверг,

"Матч Премьер"

17.55 "Химки" - "Локомотив". Прямая трансляция.

19.55 "Ростов" - ЦСКА.

Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

17.55 "Краснодар" - "Уфа".

Прямая трансляция.

19.55 "Ахмат" - "Рубин".

Прямая трансляция.

18 декабря, пятница,

"Матч ТВ"

17.55 "Тамбов" - "Урал".

Прямая трансляция.

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