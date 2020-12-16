Российские вузы стали лидерами престижного университетского рейтинга

В среду, 16 декабря, ведущее международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало новый выпуск рейтинга вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии (QS EECA 2021).

Российская высшая школа представлена в рейтинге 121 университетом, всего в списке 400 вузов.

Лидером нового рейтинга QS стал МГУ имени М.В. Ломоносова. Московский университет занимает первую строчку рейтинга уже седьмой раз.

"Московский университет уже не первый год абсолютный лидер рейтинга QS EECA 2021. В этом году нам удалось удержать позиции не только благодаря высокой академической репутации, новому этапу развития научных школ Университета, большим международным megascience-проектам, но и блестящей совместной работе ученых, студентов и медиков, которые в это непростое время разрабатывают вакцину, лекарства прямого действия от ковида, занимаются лечением тяжелых пациентов, внося свой огромный вклад в борьбу с пандемией", - прокомментировал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Эксперты QS сравнивали университеты стран СНГ, Балтии, Кавказа, Турции, Болгарии, Венгрии, Албании, Хорватии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Чехии и другие.

Вторым из российских и третьим в рейтинге стал Санкт-Петербургский госуниверситет, уступив второе место Университету Тарту (Эстония). В десятку лучших в рейтинге попали Новосибирский госуниверситет (5 место), МФТИ (9 место) и Томский госуниверситет (10 место). Кстати, кроме НГУ, МФТИ и ТГУ, которые являются участниками Проекта 5-100, в рейтинг вошли и остальные 18 ведущих университетов программы повышения конкурентоспособности.

- Продвижение российского высшего образования в глобальных рейтингах происходит в значительной степени за счет участников Проекта 5-100, - отметил руководитель Проектного офиса Проекта 5-100 Борис Филиппов. - Так, в топ-100 QS EECA вошли 19 университетов России, 13 из которых - участниками Проекта 5-100. В более высоком рейтинговом диапазоне - топ-50 - соотношение еще выше: 12 из 15 вузов, или 80%. Мы видим, что Россия - лидер рейтинга с пятью вузами в первой десятке, причем три из них - участники Проекта 5-100. Такие результаты говорят, во-первых, о значительном укреплении ведущих российских вузов в глобальном академическом пространстве, во-вторых, об эффективности господдержки университетов, предполагающей их трансформацию в ведущие мировые научно-образовательные центры.

Основные критерии рейтинга - научная репутация вуза, репутация среди работодателей, соотношение профессоров и студентов, доля сотрудников с ученой степенью и другие.

Комментарии

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ:

- МФТИ последовательно улучшает свои позиции в международном рейтинге QS и показал рост в таких критериях, как международные научные коллаборации, академическая репутация и репутация среди работодателей. Демонстрация роста по этим показателям - следствие нашей планомерной работы, в том числе, проведенной в рамках проекта "5-100". Это влияет и на рост среднего балла ЕГЭ абитуриентов, и на увеличение количества иностранных студентов, и на повышение интереса ведущих ученых и коммерческих компаний в совместных исследовательских проектах. Следующий шаг для МФТИ - развитие наших компетенций в области выведения научных результатов в практические разработок, новые технологии, регистрацию патентов. К слову, на это ориентирована новая программа стратегического академического лидерства, которая начнется в 2021 году.

Илья Куфтырев, директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО:

- Университет ИТМО из года в год улучшает свои репутационные оценки, что говорит о росте его широкой международной узнаваемости по целому спектру научно-образовательных направлений. На текущий момент ИТМО представлен в семи предметных и двух отраслевых предметных рейтингах QS, а в общей сложности имеет баллы по 20 из 51 возможной предметной области QS, хотя еще четыре года назад университет не присутствовал ни в одном предметном рейтинге. Такая динамика явно свидетельствует о двух тенденциях: во-первых, узнаваемость ИТМО в рейтингах постепенно растет и приближается к его реальной, заслуженной репутации; а во-вторых, ИТМО становится все более междисциплинарным вузом.