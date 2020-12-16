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16.12.2020 13:57
Рубрика: Общество

Российские вузы стали лидерами престижного университетского рейтинга

Текст: Мария Агранович
В среду, 16 декабря, ведущее международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало новый выпуск рейтинга вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии (QS EECA 2021).
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Российская высшая школа представлена в рейтинге 121 университетом, всего в списке 400 вузов.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
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Лидером нового рейтинга QS стал МГУ имени М.В. Ломоносова. Московский университет занимает первую строчку рейтинга уже седьмой раз.

"Московский университет уже не первый год абсолютный лидер рейтинга QS EECA 2021. В этом году нам удалось удержать позиции не только благодаря высокой академической репутации, новому этапу развития научных школ Университета, большим международным megascience-проектам, но и блестящей совместной работе ученых, студентов и медиков, которые в это непростое время разрабатывают вакцину, лекарства прямого действия от ковида, занимаются лечением тяжелых пациентов, внося свой огромный вклад в борьбу с пандемией", - прокомментировал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Эксперты QS сравнивали университеты стран СНГ, Балтии, Кавказа, Турции, Болгарии, Венгрии, Албании, Хорватии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Чехии и другие.

Вторым из российских и третьим в рейтинге стал Санкт-Петербургский госуниверситет, уступив второе место Университету Тарту (Эстония). В десятку лучших в рейтинге попали Новосибирский госуниверситет (5 место), МФТИ (9 место) и Томский госуниверситет (10 место). Кстати, кроме НГУ, МФТИ и ТГУ, которые являются участниками Проекта 5-100, в рейтинг вошли и остальные 18 ведущих университетов программы повышения конкурентоспособности.

- Продвижение российского высшего образования в глобальных рейтингах происходит в значительной степени за счет участников Проекта 5-100, - отметил руководитель Проектного офиса Проекта 5-100 Борис Филиппов. - Так, в топ-100 QS EECA вошли 19 университетов России, 13 из которых - участниками Проекта 5-100. В более высоком рейтинговом диапазоне - топ-50 - соотношение еще выше: 12 из 15 вузов, или 80%. Мы видим, что Россия - лидер рейтинга с пятью вузами в первой десятке, причем три из них - участники Проекта 5-100. Такие результаты говорят, во-первых, о значительном укреплении ведущих российских вузов в глобальном академическом пространстве, во-вторых, об эффективности господдержки университетов, предполагающей их трансформацию в ведущие мировые научно-образовательные центры.

Основные критерии рейтинга - научная репутация вуза, репутация среди работодателей, соотношение профессоров и студентов, доля сотрудников с ученой степенью и другие.

Комментарии

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ:

- МФТИ последовательно улучшает свои позиции в международном рейтинге QS и показал рост в таких критериях, как международные научные коллаборации, академическая репутация и репутация среди работодателей. Демонстрация роста по этим показателям - следствие нашей планомерной работы, в том числе, проведенной в рамках проекта "5-100". Это влияет и на рост среднего балла ЕГЭ абитуриентов, и на увеличение количества иностранных студентов, и на повышение интереса ведущих ученых и коммерческих компаний в совместных исследовательских проектах. Следующий шаг для МФТИ - развитие наших компетенций в области выведения научных результатов в практические разработок, новые технологии, регистрацию патентов. К слову, на это ориентирована новая программа стратегического академического лидерства, которая начнется в 2021 году.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Илья Куфтырев, директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО:

- Университет ИТМО из года в год улучшает свои репутационные оценки, что говорит о росте его широкой международной узнаваемости по целому спектру научно-образовательных направлений. На текущий момент ИТМО представлен в семи предметных и двух отраслевых предметных рейтингах QS, а в общей сложности имеет баллы по 20 из 51 возможной предметной области QS, хотя еще четыре года назад университет не присутствовал ни в одном предметном рейтинге. Такая динамика явно свидетельствует о двух тенденциях: во-первых, узнаваемость ИТМО в рейтингах постепенно растет и приближается к его реальной, заслуженной репутации; а во-вторых, ИТМО становится все более междисциплинарным вузом.

В регионах Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь СЗФО Санкт-Петербург СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Томская область Томск

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