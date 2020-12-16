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16.12.2020 12:08
Рубрика: Общество

Росстат: В России снизилась смертность новорожденных детей

Текст: Владимир Емельяненко

За десять месяцев 2020 года в России заметно снизилась смертность новорожденных детей. Об этом сообщает Росстат в только что вышедшем исследовании "Естественное движение населения в разрезе субъектов РФ". Младенческая смертность в стране начала стабильно снижаться в непростом 2020 году. Сначала на 13,4 процента в январе-феврале, а затем на 17,2 процента в октябре. Как считают авторы доклада, можно говорить о сформировавшейся позитивной тенденции на ближайшие годы.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
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- Такого показателя, по оценкам экс-министра здравоохранения Вероники Скворцовой, планировалось достичь лишь к 2023 году. - комментирует ситуацию научный сотрудник лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Г. В. Плеханова Разият Амирханова. - Однако изменения к лучшему произошли значительно быстрее. Для экспертного сообщества они оказались как удивительными, так и вполне объяснимыми. Подобная динамика - результат реализации национального проекта "Здравоохранение".

Как считает экспертиза РЭУ имени Г. В. Плеханова, если подробнее рассмотреть цифры, которые обнародовал Росстат, то можно отметить ряд важных фактов. В будущем можно ожидать укрепления и даже возрастания тренда снижения детской смертности. И, пожалуй, самый яркий пример таких возможностей Росстат зафиксировал в двух регионах России - в Ненецком АО и Севастополе, где в октябре не было зафиксировано ни одного случая младенческой смертности.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат

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