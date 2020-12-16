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16.12.2020 19:32
Рубрика: Экономика

Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год

Текст: Светлана Ментюкова

Росстат включит лекарства, которые предназначены для лечения больных COVID-19, в ежемесячный мониторинг цен в 2021 году, передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В Росстате сообщили, что с 2021 года Росстат начнет ежемесячно отслеживать цены на препараты с действующими веществами, использующимися для производства препаратов, предназначенных для лечения коронавирусной инфекции - азитромицином, цефтриаксоном, осельтамивиром (номидес), апиксабаном (эликвис), а также витамина D3.

"Все эти медикаменты используются при лечении больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Росстат мониторит цены на 43 лекарственных средства в ежемесячном режиме. 19 из них входят в список жизненно важных препаратов (ЖВНЛП), в том числе верошпирон, ксилометазолин (галазолин), аспирин, эналаприл, бисопролол и ряд других.

Пять новых лекарств, цены на которые будут отслеживаться с начала 2021 года, также входят в список ЖВНЛП.

С апреля 2020 года Росстат начал отслеживать изменение цен на 10 препаратов в еженедельном режиме. Это анальгин, бромгексин, валокордин, линекс, офтан катахром, ренни, троксерутин, мазь флуоцинолона ацетонид и суспензия "Алмагель".

Согласно данным Росстата, медикаменты подорожали на 1% за ноябрь (к октябрю 2020 года) и на 8,45% за 11 месяцев (январь - ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

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