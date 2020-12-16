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16.12.2020 21:07
Рубрика: Спорт

РПЛ отреагировала на драку болельщиков во время игры "Зенит"-"Спартак"

Текст: Максим Домчев

На матче 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" едва не произошла драка между болельщиками этих клубов.

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По официальной информации, опубликованной "Зенитом", этот матч из-за сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге должен был пройти при пустых трибунах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

Однако в самом начале встречи на трибунах появились поклонники обоих клубов, которые едва не устроили драку.

Как попали эти зрители на трибуны - вопрос, на который даст ответ только принимающая сторона. На произошедшее отреагировала РПЛ, заявившая о том, что лига выражает серьезную озабоченность тем, что болельщики находятся вне ранее оговоренных зон.

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