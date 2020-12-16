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16.12.2020 21:45
Рубрика: Власть

Любовь - в наследство

Семейные пары стали чаще оформлять совместные завещания
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
В федеральной нотариальной палате России сообщили, что в этом году супружеские пары стали на 30 процентов чаще обращаться за удостоверением совместного завещания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, такая возможность появилась в прошлом году. Такая мера позволяет защитить того супруга, который переживет свою половинку.

Фото: Пресс-служба Нотариальной палаты Свердловской области
Как правильно составить завещание и на что могут претендовать сожители

Как пояснил вице-президент Московской городской нотариальной палаты Илья Радченко, когда супруги составляют совместное завещание, в нем они могут согласованно определить, что будет с имуществом каждого из них после смерти.

Совместное завещание, как и обычное, можно составить только у нотариуса и только лично. При этом нотариус должен убедиться, что перед ним действительно супруги, поэтому в реестр необходимо внести реквизиты документов о регистрации брака. Если брак будет признан фиктивным, завещание утратит свою силу. При расторжении брака совместное завещание также перестает действовать.

По данным статистики, чаще всего к нотариусу приходят оформить совместное завещание семейные пары Санкт-Петербурга, следом идут семьи Москвы и Московской области, а замыкают пятерку лидеров Челябинская область и Башкортостан.

Как поясняют эксперты, главным отличием совместного завещания супругов от обычного завещания является то, что муж и жена могут установить иной порядок в отношении наследования совместно нажитого имущества. Например, изменить размеры супружеской доли, что ранее можно было сделать лишь в брачном договоре.

Совместное завещание позволит защитить второго супруга от юридических баталий с родней

Почему так важно прийти к нотариусу именно вдвоем? Стандартная ситуация: семейная пара живет в своей квартире, которой оба владеют в равных долях. Один человек умирает, и тут же на его долю объявляется тьма наследников-претендентов.

Тому, кто пережил трагедию потери, приходится вести юридические бои за квадратные метры. Выйти из них без ущерба, скорее всего, не удастся. В совместном же завещании можно предусмотреть, что оставшийся супруг пользуется до конца дней совместной собственностью.

Овдовевший супруг или супруга избежит тяжелых и неприятных судебных баталий с родней. Поэтому на распространенный вопрос: а что будет, если, скажем, жена после смерти мужа отменит совместное завещание? - есть вполне логичный ответ: это ее право. Документ защищает именно ее интересы.

Фото: iStock
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Если она не захочет воспользоваться защитой, вряд ли надо возражать.

Значительный интерес к совместным завещаниям проявляют пожилые пары. Например, к нотариусу Москвы Екатерине Лексаковой с просьбой заключить совместное завещание обратилась семейная пара, прожившая в счастливом браке 57 лет.

"Конечно, на фоне "традиционных" завещаний, которых за прошлый год было оформлено 533,2 тысячи, данные статистики по совместным завещаниям не такие впечатляющие. Однако необходимо понимать, что это достаточно новый правовой институт, который россиянам еще только предстоит освоить", - отмечают в Федеральной нотариальной палате России.

Власть Право Личные документы

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