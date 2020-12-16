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16.12.2020 20:00
Рубрика: Власть

Плюс тридцать

Сенаторы одобрили закон о новом порядке формирования палаты
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил президентский закон о порядке формирования верхней палаты в соответствии с новыми нормами Конституции. Количество сенаторов может увеличиться за счет тридцати представителей РФ (в том числе - семерых пожизненно) и экс-президентов страны.
Валентина Матвиенко вышла из режима самоизоляции и открыла заседание Совфеда. Фото: council.gov.ru Валентина Матвиенко вышла из режима самоизоляции и открыла заседание Совфеда. Фото: council.gov.ru
Валентина Матвиенко вышла из режима самоизоляции и открыла заседание Совфеда. Фото: council.gov.ru

После вступления закона в силу в состав Совета Федерации будут входить:

Совфед одобрил закон о запрете сенаторам на иностранное гражданство

- два представителя от каждого региона - по одному от законодательного и исполнительного органов власти субъекта (суммарно - 170 человек). Такой порядок действует сейчас, правила наделения полномочиями для сенаторов от регионов не меняются;

- экс-президент России - пожизненно. Он может отказаться от этого права или воспользоваться им и подать заявление в Совфед, но лишь однократно. Эта норма распространяется и на главу государства, прекратившего исполнение своих полномочий до вступления закона в силу;

- не более 30 представителей Российской Федерации по решению президента, из которых до семи человек - пожизненно, остальные на шестилетний срок. Порядок их назначения определяет глава государства, Совет Федерации принимает таких сенаторов в свой состав на основании акта президента.

По словам главы Комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, новый порядок формирования палаты будет способствовать тому, "чтобы в Совет Федерации приходили очень профессиональные, подготовленные люди".

Всем категориям сенаторов запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Утрата российского гражданства и получение паспорта другой страны станут основанием для досрочного прекращения полномочий. Такие поправки в закон о статусе федеральных парламентариев Совет Федерации также одобрил на заседании.

Фото: council.gov.ru
Матвиенко: России нужна стратегия развития интеллектуальной собственности

Кроме того, сенаторы поддержали закон о гарантиях экс-президенту России. Их объем остается прежним. Бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

При этом меняется порядок лишения неприкосновенности экс-президента. Он может утратить иммунитет по решению Совета Федерации на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ о наличии признаков преступления и заключением Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Также в среду сенаторы одобрили закон о федеральной территории "Сириус". Это новый вид публично-правового образования с собственным бюджетом и имуществом. Руководить территорией будет Совет во главе с председателем. Он будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, трое назначаются президентом, трое - правительством, один - губернатором Краснодарского края. Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года. Кандидаты в его состав могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы в порядке самовыдвижения.

Между тем

Матвиенко поручила проработать вопрос о запрете треш-стримов

До конца января Комитет Совфеда по конституционному законодательству изучит вопрос о том, как ограничить работу так называемых треш-стримов, во время которых людей унижают и подвергают насилию.

По мнению главы комиссии СФ по информационной политике Алексея Пушкова, "надо запретить треш-стримы как таковые". Поводом для его выступления стала история с гибелью девушки во время стрима и возбуждения уголовного дела против автора видео. По словам Пушкова, зарубежные онлайн-платформы пытаются бороться с таким контентом, но пока с переменным успехом.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Совфед одобрил закон о федеральной территории "Сириус"

"Мы, к сожалению, запаздываем с принятием мер по недопущению, профилактике тех или иных порочных явлений, происходящих в интернете, и работаем вдогонку. Конечно же, надо думать, что с этим делать", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Давайте дадим поручение Комитету по конституционному законодательству посмотреть, что нужно донастроить в наших законах в сотрудничестве с платформами "Гугл", с другими с тем, чтобы не допускать подобного рода явлений. Это страшные вещи", - сказала она и распорядилась до конца января "доложить о конкретных предложениях".

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