62-летний советский, российский актер театра, кино и дубляжа Сергей Маковецкий заразился коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кирилла Крока, директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, в котором актер служит с 1980 года.

"У Сергея Васильевича положительный тест на коронавирус. Чувствует себя нормально. Даже температуры нет", - рассказал Крок. Он уточнил, что Народного артиста РФ ждет через несколько дней повторный тест.

Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина. На экранах - с начала 80-х: "Экипаж машины боевой", "Сукины дети", "Про уродов и людей", "Жмурки", второй "Брат", "Мне не больно", "Иван Грозный", клип Алсу "Зимний сон".