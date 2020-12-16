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Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

Новости
    16.12.2020, 11:02
Текст:   Олег Усков

62-летний советский, российский актер театра, кино и дубляжа Сергей Маковецкий заразился коронавирусом.

Фото: kino-teatr.ru
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кирилла Крока, директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, в котором актер служит с 1980 года.

"У Сергея Васильевича положительный тест на коронавирус. Чувствует себя нормально. Даже температуры нет", - рассказал Крок. Он уточнил, что Народного артиста РФ ждет через несколько дней повторный тест.

Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина. На экранах - с начала 80-х: "Экипаж машины боевой", "Сукины дети", "Про уродов и людей", "Жмурки", второй "Брат", "Мне не больно", "Иван Грозный", клип Алсу "Зимний сон".

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