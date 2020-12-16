События среды определят, с каким настроением рубль уйдет в новый год

В ближайшее время произойдут события, которые могут изменить расстановку на финансовых рынках. Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", описал последние важные факторы в этом году, которые отразятся на рубле:

- Одно из таких событий инвесторов ждет в среду 16 декабря. Федрезерв проведет опорное заседание, где основное внимание будет сосредоточено на заявлениях об объеме и характере программы выкупа активов с рынка.

Протоколы к предыдущему заседанию показали активную дискуссию членов комитета поставкам о целесообразности включения конкретики в отношении привязки QE (количественное смягчение) к экономическим показателям.

Вполне возможно, что в отсутствие ясности в вопросе обсуждаемого сейчас в Конгрессе нового пакета стимулов она так и не появится. В то же время обновленные экономические прогнозы ФРС позволят строить догадки, когда может начаться нормализация монетарной политики.

Рынки сейчас буквально ждут, что текущие условия останутся в силе на годы вперед, поэтому могут испытать разочарование, если заседание ФРС породит в этом сомнения. Можно допускать, что в сопроводительном комментарии либо в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла может прозвучать мнение о завышенной стоимости активов и о "мрачных месяцах", которые ждут экономику США впереди пока не набрала ход массовая вакцинация, что может также послужить поводом для фиксации прибыли.

Еще один такой риск в себе таит обсуждение программы стимулов Конгрессом США. Накануне стало известно о том, что предыдущее предложение в $908 млрд было разбито на два: в $748 млрд, по которому уже есть консенсус, и в $160 млрд, которое потребует дополнительных обсуждений. В этом отношении можно отметить, что ранее рынок ориентировался на цифру в $1,3 трлн.

С учетом отсутствия в программе по крайней мере в ее нынешнем виде "чеков для населения", которые были в марте, принятие пакета стимулов также может спровоцировать фиксацию прибыли в конце года.

События уже заложены в цену, а введение жестких ограничительных мер (после Германии и Великобритании на это уже решаются власти Дании, Италии, Нидерландов) может заставить иначе взглянуть на перспективы мировой экономики в краткосрочной перспективе, поскольку эффект от вакцин против COVID-19 заметно проявит себя лишь во втором полугодии 2021 года.

В среду на внутреннем валютном рынке едва ли произойдут кардинальные изменения. Из-за ожидания вечером заседания ФРС в 22-00 участники торгов могут проигнорировать данные по розничным продажам в США в 16-30.

Доллар и евро с высокой вероятностью останутся в диапазоне колебаний вторника. Иными словами, в 73,3-74 и 89-90 рублей соответственно. Ход торгов в четверг-пятницу позволит понять то с какими настроениями внутренний валютный рынок уйдет в новый год и насколько оправданным является описанное выше осторожное отношение к его перспективам.