Совфед одобрил закон о федеральной территории "Сириус"

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о федеральной территории "Сириус"​​​. Она создается на основании новых положений ст. 67 Конституции РФ.

Согласно закону, федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.

Руководить территорией будет Совет во главе с председателем. Он будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, трое назначаются президентом, трое правительством, один губернатором Краснодарского края.

Полномочия председателя Совета могут прекращаться досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.

Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года. Кандидаты в его состав могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы в порядке самовыдвижения.

Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории правительство РФ по согласованию с ее органами власти утверждает программу развития. Также кабмин сможет субсидировать ставки по кредитам на создание инфраструктуры "Сириуса", а на товары, необходимые для научно-технологической деятельности, будет возможным устанавливать субсидирование на уплату НДС.

Предполагается, что территория "Сириус" будет иметь свое собственное СМИ для публикации нормативно-правовых актов.