Совфед одобрил закон о федеральной территории "Сириус"

Новости

В Калуге в новогоднюю ночь разрешили работать кафе и ресторанам 12:41
Собянин оценил возможность сохранения ограничений по COVID-19 в 2021 году 12:40
Мишустин призвал не увлекаться административным регулированием цен 12:40
В Венгрии законодательно установили порядок усыновления детей 12:34
Мишустин рассказал о подписании соглашений по ценам на сахар и масло 12:27
The Hollywood Reporter назвал российскую "Дылду" лучшим фильмом года 12:26
Матвиенко поздравила спикера Сената Казахстана с Днем независимости 12:20
Путин поздравил Казахстан с Днем независимости 12:13
В Ленобласти проверят семью мальчика, забытого на парковке ТЦ 12:07
В Москве убит курьер Delivery Club 12:00
Видео: могут ли рыцарские доспехи защитить от пули 11:54
Совфед одобрил закон о гарантиях экс-президенту РФ 11:49
Володин поздравил жителей Казахстана с Днем независимости 11:42
Эксперты напомнили о изменениях в легких при тяжелом течении COVID-19 11:35
Совфед одобрил закон о запрете сенаторам на иностранное гражданство 11:27
Вышел трейлер продолжения "Разочарования" от создателей "Симпсонов" 11:26
X5 Retail Group решила отменить наценку на социально значимые товары 11:17
BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России 11:09
Пушков предложил запретить законодательно запретить "трэш-стримы" 11:08
В "ЕР" предложили запретить запуск фейерверков вне спецплощадок 11:03
Сергей Маковецкий заразился коронавирусом 11:02
Суд Красноярска на два месяца продлил арест бизнесмену Быкову 11:00
Изменится расписание некоторых электричек Киевского направления МЖД 10:49
В Красной Поляне перенесли открытие горнолыжного сезона 10:47
Путин поздравил Светлану Дружинину с 85-летием 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 12:10
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о федеральной территории "Сириус"

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о федеральной территории "Сириус"​​​. Она создается на основании новых положений ст. 67 Конституции РФ.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Согласно закону, федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.

В Сочи состоятся выборы мэра из-за образования городского округа Сириус

Руководить территорией будет Совет во главе с председателем. Он будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, трое назначаются президентом, трое правительством, один губернатором Краснодарского края.

Полномочия председателя Совета могут прекращаться досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.

Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года. Кандидаты в его состав могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы в порядке самовыдвижения.

Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории правительство РФ по согласованию с ее органами власти утверждает программу развития. Также кабмин сможет субсидировать ставки по кредитам на создание инфраструктуры "Сириуса", а на товары, необходимые для научно-технологической деятельности, будет возможным устанавливать субсидирование на уплату НДС.

Предполагается, что территория "Сириус" будет иметь свое собственное СМИ для публикации нормативно-правовых актов.

Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Совфед одобрил закон о гарантиях экс-президенту РФ
Пушков предложил запретить законодательно запретить "трэш-стримы"
За сутки в России подтверждено 26 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов
BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие